“Gli sposi più belli. Felice oltre ogni dire”: matrimonio flash per la star della soap italiana

Grande gioia per la star della soap italiana che si è sposata con un matrimonio lampo: per lei, un testimone d’eccezione.

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio sul set, per l’amatissima attrice, star indiscussa della soap opera italiana, è arrivata la proposta di matrimonio nella vita vera. L’attrice ha così detto sì all’amore della sua vita con un matrimonio flash, organizzato in pochissimo tempo.

E’ stato un giorno speciale per l’attrice che, prima del fatidico sì, aveva raccontato la propria emozione ai fan. Oltre ad avere accanto parenti e amici di sempre, la sposa ha avuto anche un testimone d’eccezione che le ha poi dedicato delle parole davvero speciali e ricche d’affetto sincero.

Matrimonio flash per l’attrice della soap italiana: la dedica speciale per lei

Chi è l’attrice che si è sposato con un matrimonio organizzato in poco tempo e con cui ha coronato il suo sogno d’amore? La sposa è Enrica Pintore, attrice amatissima della soap Il paradiso delle signore e della fiction rivelazione “Mare Fuori”. Erica ha sposato il suo Daniele organizzando cerimonia e ricevimento in poco tempo.

“2 mesi per organizzare tutto, sembra impossibile ma alla fine si può fare, ve l’assicuro”, ha scritto su Instagram prima del fatidico sì. Poi il grande giorno è arrivato, Enrica ha sposato il suo Daniele, oggi suo marito, e l’emozione è ancora grandissima.

“Per ora vorrei mantenere una certa sobrietà…ho troppe emozioni ancora in corpo e mi sto godendo tutti questi nuovi bellissimi ricordi che mi accompagneranno per tutta la vita”, ha scritto pubblicando su Instagram la foto che vedete qui in alto.

Il testimone della sposa è stato, inoltre, un collega, ma soprattutto, un amico speciale ovvero Giorgio Lupano. Giorgio ed Enrica, nella soap opera di Raiuno “Il paradiso delle signore” erano una coppia e, dopo la proposta di matrimonio fatta sul set, per Giorgio, è stato un onore essere accanto ad Enrica in un giorno così importante.

“Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica Pintore del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio – per davvero – con Daniele. Siete una meraviglia, ed io sono felice per voi oltre ogni dire”, le parole dell’attore a cui la sposa ha risposto con un “ti voglio troppo bene”, ha scritto Giorgio Lupano.