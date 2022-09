Elodie pronta ad un nuovo boom: sta per farlo, fan in delirio

Elodie è pronta a stupire di nuovo e a fare il botto, i fan sono già in delirio per la novità in arrivo a brevissimo: di cosa si tratta.

Diva indiscussa degli ultimi tempi, Elodie continua ad essere un personaggio di punta del mondo dello spettacolo. Versatile e piena di talento, l’ex allieva di Amici ha fatto un percorso professionale incredibile, costellato di successi che si susseguono ad una velocità inarrestabile.

Sicuramente la splendida artista sa sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità, lanciandosi da un ambito all’altro con estrema professionalità. Il mondo della musica è il suo regno, come dimostrato dalle ultime hit. “Tribale” ha fatto ballare l’Italia per l’estate intera imponendosi tra i tormentoni e scatenando le piazze durante i suoi tantissimi live in concerti, tour e premiazioni. Il suo look strepitoso è una delle sue chiavi vincenti: ogni sua apparizione desta curiosità e interesse attorno alla sua immagine, anch’essa capace di cambiare da un momento all’altro.

Poi, arriva il cinema. Con “Ti mangio il cuore“, Elodie esordisce nel ruolo di attrice protagonista. La produzione italiana debutta nelle sale il prossimo 22 settembre e, nel frattempo, sta già facendo molto parlare. La Di Patrizi è stata presentissima alla Mostra del Cinema di Venezia 79, dove il film drammatico è stato presentato in grande stile.

Il nuovo singolo fuori nelle prossime ore, Elodie incanta con la colonna sonora del film

I fan sono a caccia delle ultime novità e cresce la trepidazione su ogni movimento dell’artista. Ecco allora che Elodie, nelle ultime ore, ha fatto gioire chi la segue su Instagram con una piccola pillola di ciò che si appresta già a fare ancora una volta il botto. Si tratta di “Proiettili”, nuovo singolo e colonna sonora di “Ti mangio il cuore”.

L’ex allieva di Amici ha regalato ai follower una breve clip in cui fa ascoltare e vedere il video del brano, scritto dalle cantautrici Elisa e Joan Thiele. Il tema sonoro della pellicola si abbina perfettamente alla storia, in cui Elodie interpreta Marilena, moglie di un boss che sceglie di ribellarsi alla vita criminale e al contesto che la circonda. Ancora una volta la diva stupisce col look, questa volta in un bianco e nero con capelli ricci, corvini e lunghi.

Il singolo è già in pre-order mentre sarà fuori il prossimo 16 settembre. E mentre si attende il boom del nuovo film abbinato alla nuova canzone, continuano ad impazzare i gossip sulla sua vita amorosa. Pare, infatti, che la relazione con Andrea Iannone sia stata portata alla luce del sole, come rivelano le ultime paparazzate di Chi, tra abbracci e baci per le vie di Milano.