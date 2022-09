Addio prodotti costosi ed inefficaci! Per combattere la forfora apri la dispensa, basta uno spicchio

Sai che puoi sbarazzarti per sempre della forfora grazie ad un ingrediente di uso quotidiano? I tuoi capelli ringrazieranno!

La forfora, come ben sappiamo, non è un problema nuovo, ma molte di noi fanno fatica a sbarazzarsene. Ebbene, con questo metodo potrai dire per sempre addio a questo fastidioso problema.

Basta usare un ingrediente presentnella nostra cucina. Stiamo parlando proprio dell’aglio. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Come usare l’aglio per eliminare la forfora dai capelli

Non servono più prodotti costosi e super trendy per eliminare la forfora. Da ora in poi basterà utilizzare uno spicchio d’aglio e il gioco è fatto. Proprio così. Sebbene la forfora sia una condizione benigna, che si verifica quando il cuoio capelluto diventa secco e grasso, in alcuni casi può diventare un problema ostinato da affrontare. Questo perché produce delle scaglie bianche o della pelle morta insieme a prurito e desquamazione.

Inoltre, la forfora può causare la caduta dei capelli e questo ovviamente può causare molto imbarazzo. Ma non preoccuparti, abbiamo una soluzione che farà proprio al caso tuo! Infatti, è possibile combattere questo odioso nemico utilizzando l’aglio. Ma non si tratta di un rimedio dell’ultim’ora. Infatti, le sue origini sono molto antiche. Questo particolare rimedio casalingo possiede proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti. Queste proprietà sono in grado di trattare facilmente i problemi o le infezioni del cuoio capelluto. Ma scopriamo come un semplice ed estremamente reperibile ingrediente possa aiutare nell’eliminazione della forfora.

La maggior parte di noi ha usato i prodotti antiforfora disponibili al supermercato, ma purtroppo promettono più di quanto mantengano! Molto diverso invece è l’aglio. Infatti, questa antica erba è una potente fonte di allicina, un antimicotico naturale con proprietà anticandida che cura la forfora eliminando i microbi che la causano. Inoltre, l’aglio è un’ottima fonte di vitamina A e C e una buona fonte di composti solforati, fibre, magnesio, selenio, germanio e aminoacidi. Inoltre, contiene anche altri minerali come ferro, rame, zinco, fosforo e calcio. Questi nutrienti, come puoi aver già immaginato, sono tutti ottimi per la salute dei capelli! Ma in quale modo si può utilizzare l’aglio per sbarazzarsi della forfora? Alcuni preferiscono utilizzare l’aglio crudo, altri invece optano per quello cotto: