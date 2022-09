Addio piedi secchi, ecco la soluzione definitva naturale ed economica

By

Se i tuoi piedi sono secchi, sappi che a tutto c’è un rimedio: ecco infatti come puoi fare perché si ammorbidiscano in poco tempo.

I piedi secchi sono un problema che riguarda davvero tantissime donne. Ecco perché tutte sono alla ricerca di un rimedio che possa essere facile da applicare.

Innanzitutto perché spesso abbiamo i piedi secchi? La risposta è che ci possono essere tante risposte.

I motivi, infatti, possono essere molteplici: il primo è una semplicissima predisposizione genetica. Ognuno di noi, infatti, ha una pelle diversa dagli altri e spesso questo incide.

Allo stesso modo, anche l’età che avanza può essere una ragione: più passa il tempo e più il derma si assottiglia e può diventare secco.

Altre ragioni, invece, possono essere riconducibili a fattori “esterni”, che non dipendono cioè da noi, ma da cose che facciamo.

La prima è la disidratazione: bere poco fa sì che la nostra pelle, non potendo trattenere acqua, diventi appunto secca, screpolata, non più morbida insomma.

Un altro motivo può essere lo sfregamento: essendo i nostri piedi, infatti, sempre a contatto con le scarpe, possono infatti rovinarsi a lungo andare.

A prescindere da quale sia il tuo caso, però, se vuoi conoscere qualche rimedio per i piedi secchi, eccone qualcuno semplice, economico e soprattutto veloce.

Ecco cosa puoi fare se hai i piedi secchi

Se vuoi conoscere qualche rimedio per i piedi secchi, sappi che ne esistono diversi che comprendono semplicemente prodotti che verosimilmente hai già a casa, quindi che sono praticamente low cost.

Il primo è fare una maschera con olio d’oliva, burro di cacao e vitamina E. Ti basterà mischiare i tre ingredienti tra loro e usare poi ciò che esce subito dopo la doccia. Puoi anche lasciar agire questi ingredienti per tutta la notte, per potenziarne l’effetto.

Il secondo è invece applicare cetriolo, olio d’oliva e limone. Bisogna in questo caso prendere due cetrioli piccoli, un po’ di succo di limone e tre cucchiai di olio d’oliva. Basta applicare il tutto sui piedi e lasciare agire per una decina di minuti, risciacquando poi il tutto con dell’acqua tiepida.

Il terzo rimedio consiste invece nell’applicare semplicemente una maschera all’olio vegetale. Se riesci a farlo tutte le sere, dopo pochi giorni avrai già dei piedi morbidissimi.

Un’altra alternativa consiste nell’applicare un mix di curcuma e farina di ceci. Questa ricetta proviene direttamente dal Medio Oriente ed è davvero efficacissima.

Come usarla? Ti basterà applicarne un po’ sui piedi e risciacquare dopo circa 20 minuti. Subito dopo, per avere un effetto ancora più evidente, potrai applicare un po’ di crema idratante. Se i tuoi piedi dovessero sembrare all’inizio ingialliti, niente paura: è normale e il colore svanirà da solo dopo qualche ora.

Se vuoi “curare” i tuoi piedi secchi, poi, non puoi non considerare anche l’azione di avena, succo di limone e miele: ti basterà prendere due cucchiai dell’ultimo ingrediente e mescolarlo con gli altri due, massaggiare i piedi e asciugare completamente prima di lavare via tutto con dell’acqua tiepida.

L’ultima soluzione è usare l’olio di cocco con del burro di karitè e dell’olio essenziale di lavanda. Dovrai solo massaggiare i piedi con questo mix e lasciar agire per tutta la notte, indossando delle calze per non macchiare le lenzuola e sprecare prodotto.