La natura è tutta da scoprire, specialmente quando si parla degli animali più intelligenti: fuori la classifica insospettabile! Non ci crederai, ma sono loro.

Le informazioni che vi stiamo riportando sono fonte di curiosità e sorpresa anche per noi. Perché spesso ci fermiamo alle apparenze, o comunque ci soffermiamo molto poco a comprendere e ad esplorare quanto c’è di bello nel mondo. Soprattutto quando parliamo di animali, la classifica dei più intelligenti esiste, non è una burla. Alcuni possono essere noti, ma altri sono davvero una cosa che sembra fuori dal comune!

La classifica degli animali più intelligenti ti sbalordirà, perché oltre alla scoperta fatta, ti racconteremo quanto sappiamo sul loro conto, e altre chicche che di sicuro non conosci. Appunto, partiamo dall’affermazione che l’essere umano è un animale come tutti gli altri, un mammifero un po’ più intelligente, ma questo non significa che sia l’unico.

Infatti, oltre agli studi che riportano l’evoluzione umana come il frutto di una catena che ha le sue più grandi origini da un “essere nato in acqua”, ad oggi riscontriamo quanto siamo cambiati. In primis, perché non viviamo in acqua e soprattutto non vi potremmo mai e poi mai sopravvivere.

Questo perché non siamo dotati di branchie, o lo siamo stati? In ogni caso, siamo di certo quella specie che più tra tutte quelle conosciute si è diretta verso il progresso per la sopravvivenza. Per altri aspetti cogliamo l’occasione per ribadire quanto invece la nostra specie sia indietro rispetto a tutti gli altri animali.

Prima di svelare i nomi e le loro conseguenti caratteristiche sul podio dei più intelligenti, ci teniamo ad affermare che tutte le specie viventi sono speciali e uniche, anche se meno intelligenti o dedite alla sopravvivenza.

Questo perché l’affetto che possono darci i nostri amici è impagabile, ma non solo: possono insegnarci molte cose che non sembriamo in grado di imparare, specialmente da “errori passati.”

Noi umani non siamo sempre in grado di ricambiare amore se prima non lo riceviamo, e non solo questo. Perché non possiamo dire che in certi casi, come le guerre, siamo intelligenti: perseveriamo nei nostri errori! Con l’obiettivo di valorizzare le bellezze della natura, vi sveliamo chi sono i primi cinque classificati!

Classifica animali più intelligenti: i 5 sul podio sono loro!

Stiamo per svelare la classifica dei protagonisti dell’articolo del giorno. Resterete sconvolti perché molti di questi animali non sono conosciuti per l’intelligenza. Alcuni sono noti per altre caratteristiche, come l’evidente bellezza, la particolarità del manto, la capacità di vedere al buio, e tanto altro. Noi siamo pronti per stupirvi fino alla fine condividendo quanto sappiamo sul loro conto. Ecco la classifica dei nostri amici speciali, scoprirete delle curiosità assurde, ma interessanti.

Al Quinto posto, abbiamo la mitica balena: è un mammifero unico nel suo genere! La sua intelligenza è data dalle incredibili capacità comunicative e linguistiche, che va ad aggiungersi al fatto che è una fonte di saggezza anti-spreco nel mare. Il suo modo di “ripulire” è quello tipico di chi nella terraferma cerca di adottare una condotta ecosostenibile. Nel mondo animale, la balena fa lo stesso aspirando tutto ciò che viene!

Al quarto posto, c’è il ripetitore animale, il pappagallo: è il più bravo a parlare, perché possiede una memoria infallibile! Per questo è il volatile che viene ricordato principalmente per la sua doti di ripetere quanto ha ascoltato. Ci riesce perfettamente e con così tanta facilità grazie alla capacità di ricordare tante informazioni.

Al terzo posto riscontriamo il delfino: ultrasuoni e schemi di movimento determinano le sue efficienti doti comunicative! Anche lui è un mammifero ed è noto per questo suo grande livello di intelligenza tanto che spesso viene preso in considerazione per l’addestramento. Infatti, possiede un livello di socialità invidiabile, ma neanche la tecnica scherza, si orienta alla perfezione sul fondale. Quando esegue gli esercizi, sembra danzare!

Al secondo posto troviamo l’animale che nessuno si sarebbe aspettato perché vive in sé lo stigma del pregiudizio, cioè il maiale! Insospettabile, ma così intelligente da essere molto simile all’esser umano! Secondo diversi studi, in base alle sue abitudini si è rivelato essere quello che più somiglia all’uomo. Il senso dell’olfatto è ipersviluppato e questo permette a sua volta che abbia una perspicacia unica che lo porta ad apprendere velocemente. Quindi, è molto più intelligente di quello che sembra.

Al primo posto c’è lo scimpanzé: è il nostro progenitore, mica avevamo dubbi! Curioso e abile a maneggiare gli utensili, ha anche lui forti capacità comunicative, e si è rivelato l’unico animale capace di maneggiare strumenti tecnologici! Se riesce con delle pietre a procacciarsi cibo e a combattere i nemici, figuriamoci cosa sarebbe in grado di fare un esemplare sottoposto a continuo allenamento. Socievole ed empatico, possiede il linguaggio gestuale più sviluppato, e per tutte queste ragioni è il primo in classifica!