Outfit d’autunno: idee brillanti per essere in linea con le tendenze

Giacche ed accessori color cuoio, jeans usato in modo trasversale e colori che variano dai nude al rosa fragola. Scopriamo gli outfit più proposti per l’autunno – inverno 2022 e 2023.

Prendendo spunto dalla settimana della moda milanese che sta per volgere al termine (il 26 settembre) e guardando anche le influencer sulle loro pagine social già autunnali da una settimana o più, vediamo alcune ispirazioni moda per creare outfit caldi che si distinguano dalla massa.

Dalle proposte apparentemente assurde fino al rassicurante blu jeans, ecco le alternative del momento ai soliti vecchi look.

Come vestirsi in autunno per essere comode e sempre eleganti

Il trench nel classico color beige con il basco nero è senza dubbio uno degli outfit più visti in questa MFW ed in generale sulle riviste patinate che dettano legge in merito. Sia che si opti per il sempre valido Burberry sia che ci si orienti sul nuovo modello lucido di Isabel Marant (990 euro) o su Acne Studio (760 euro su My Theresa), il binomio alla francese è quanto di più cool si possa trovare.

Come abbiamo analizzato giusto ieri, perché non unire la mission di apparire più alta con quella delle tendenze autunnali? Si potrebbe così puntare tutto sul monocromatico che, nel nostro caso sarà bianco, dal gesso al panna, nello specifico composto da pantalone a palazzo, lupetto o maglia girocollo e capospalla coordinato.

L’abito camicia da notte o maschile oversize è tornato ma non solo con anfibi e borse a tracolla multitasche, ora è minimal! Anche per chi non fosse proprio convinta di uscire di casa così, una cosa è certa, sarà dura essere più comode.

Un colore che troveremo anche nella prossima primavera è il blu Cina, una sorta di blu elettrico che è già ovunque. La scelta cadrà sui pantaloni legati alla caviglia o su un blazer, la certezza è che lo si dovrà mettere con il bianco o con un colore altrettanto eccentrico come il giallo lime.

Il jeans sotto forma di scarpe, stivali e borse (stupende quelle create da Fendi con testimonial Bella Hadid) è ciò che ci ha più colpite e che viene proposto dai brand luxury più noti del mondo. A questo punto non si sa da dove iniziare ma basterà guardare cosa abbiamo già nel guardaroba per creare il match più immediato su di noi. Per altre novità, c’è sempre tempo.

Silvia Zanchi