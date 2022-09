Conosci tutti i segreti della scatola della carta alluminio? Ebbene, oggi rivoluzioneremo il tuo modo di prenderti cura della tua casa, ecco come.

Quotidianamente compiamo gesti meccanici e pratici, o meglio crediamo che lo siano, e in tanti casi compiamo dei pasticci. La protagonista del life-hack del giorno è proprio la carta alluminio, ma più nello specifico è la scatola che la contiene a sbalordirci. Tu sei a conoscenza del vero utilizzo, oppure finisci sempre per gettarla perché ingombra?

Ecco siamo proprio qui per rivelarti che la sua conformazione non è destinata soltanto a prendere spazio e proprio per questa ad essere cestinata. In realtà, la sua forma, consistenza e dimensione servono per delle specifiche soluzioni.

La prima fra tutte, che sembrerebbe scontata, è quella di semplificarti la vita! Ne sei conscia, oppure continui a gettarla via?

Ecco la soluzione che rimedia qualsiasi problema nell’utilizzo della carta alluminio: il segreto sta nella sua scatola!

L’uso della scatola della carta alluminio è impensabile!

Appunto, siamo giunti ad una rivelazione, perché la scatola della carta di alluminio è una semplicissima scatoletta in cartone, ma è proprio nel suo materiale che si riscontra la vera funzionalità. In primis, ricorda di non abusare nell’utilizzo della suddetta carta, perché è pur sempre inquinante. Quindi, se vuoi fare del bene alla natura fanne un uso molto parsimonioso. Soprattutto è dalla nostra rivelazione che scoprirai come non sprecarla.

Quante volte ti sarà capitato di ritrovarti con la carta di alluminio tutta spiegazzata e malmessa, proprio come qui rappresentato in foto? Diciamo che non è molto adatta in queste condizioni, sarebbe meglio averla distesa e con minori pieghe possibili. Altrimenti, come farai a coprire in maniera adatta gli alimenti?

Inoltre, stiamo qui per stupirti perché la scatola ha una funzione ben precisa, solo che nessuno la conosce. Questo perché per cattiva abitudine tendiamo solo ad aprirla e a far fuoriuscire la carta orizzontalmente, non rendendoci conto che in questo modo può cadere dal suo scatolo.

In realtà, proprio quest’ultimo è stato realizzato con il fine di trattenere la suddetta stagnola, e non permettere la sua fuoriuscita scorretta e quindi un suo conseguente spreco.

Alle due estremità, sempre in orizzontale, all’inizio e alla fine dello scatolo ci sono delle linee tratteggiate a forma di cerchio. Queste vanno forate, e poi a sua volta il cilindro di legno che tiene la carta va incastrato in queste fessure da te create.

In questa maniera, nessun rotolo di carta verrà sprecato o ti scapperà dalle mani! Osserva questo video guida che ti spiega nel dettaglio e passo passo cosa ti abbiamo appena spiegato.

Insomma, è molto più facile a farsi che a dirsi! Ti eri mai accorta di questo dettaglio, oppure lo hai sempre fatto passare in secondi piano? Provaci, perderai soltanto qualche minuto, ma fidati che non sprecherai nulla, e l’utilizzo sarà più pratico.