E’ arrivato il tanto atteso weekend e con lui anche il test della personalità: quale snack dolce scegli? La scelta determinerà la tua vera natura!

Ogni persona hai suoi gusti quando si tratta di cibo, e c’è chi non riesce proprio a dire di no alle leccornie. Gli snack dolci sono per molte persone dei veri “peccati di gola”, ma c’è un aspetto importante che contraddistingue la maggior parte degli individui, perché non tutti sgarrano la dieta allo stesso modo. Il modo in cui lo fai determinerà chi sei davvero e come sei solito ad affrontare i tuoi attacchi di fame. Che stai aspettando? Ecco il test!

La fame è fame e va placata, ma quando si tratta semplicemente di soddisfare dei capricci? Ebbene, in questo caso entrano in gioco le stuzzicherie che addolciscono i momenti di tristezza e smuovono quelli in cui la noia ha il sopravvento. Gli snack dal sapore dolce possono essere di varia natura, ed è proprio qui il bello del test del giorno.

Innanzitutto, questi dolcetti possono essere “fatti in casa” oppure acquistati già confezionati. Questa non è una differenza di poco conto, anzi la dice lunga su che tipo di persona sai e come impieghi il tuo tempo.

Sei paziente o no? Il punto è che l’unione delle caratteristiche che fanno parte del tuo dolce finisce per determinare la tua personalità. Mediante il test possiamo scoprire che tipo di persona sei nel weekend, e specifichiamo il momento per una ragione ben precisa.

Perché è chiaro che nel fine settimana si è più “rilassati” e dediti alle pazzie, ma c’è modo e modo di lasciarsi andare ai peccati di gola. Proprio in base alla spesa che fai possiamo definire dei lati inediti sul tuo conto. Non tutti si dimenticano la dieta e il regime di quest’ultima mangiando le stesse cose, ma è dal mangiare che possiamo comprendere alcune abitudini.

Rispondi a questa domanda: qual è lo snack dolce che ti piace mangiare nel weekend?

Se scegli l’opzione A, ti piace preparare da sola una merenda gustosa! Dai pancake alle torte allo yogurt e carote, ti piacciono i dolci morbidi e soffici come una nuvola, ma ci associ spesso frutta di stagione. La scelta è data dal fatto che ti piace coccolarti, con calma, prepari a modo tuo quello che più ti piace.

Invece, se scegli l’opzione B, sei affascinata dalle vetrine delle pasticcerie! Colori, forme e gusto si uniscono in un tutt’uno armonioso. L’estetica del dolce è per te molto importante, non importa se il gusto non è proprio nelle tue corde, accetti sempre l’innovazione e la particolarità. Insomma, vuoi l’esclusiva!

L’ultima scelta è la C, qui scartare pacchetti colorati è la tua passione, ma la più grande soddisfazione è e sarà sempre quella di aprire perfettamente il tuo lecca-lecca preferito! Zuccheri, colori e caramelle frizzanti, insomma è quella leccornia che segna il peccato di gola più entusiasmante che ci sia.

Quale snack dolce hai scelto nel test della personalità del giorno? Dalla decisione presa riporteremo alcuni aspetti del tuo carattere, scopriamoli insieme.

Risultato test della personalità, hai scelto lo snack dolce?

Un aspetto importante da evidenziare è che qualsiasi sia la scelta del tuo snack dolce nel test della personalità del giorno, mai e poi mai ti dovrai sentire giudicata. La ragione sta nel fatto che ognuno è libero di mangiare e nutrirsi per come preferisce, nessuno potrà darti della “fissata con la palestra” oppure della “pigra”. Insomma, ognuno è libero di sgarrare come vuole, e noi accettiamo chiunque sgarri la dieta senza rimpianti!

Mantenere uno stile di vita sano è fondamentale, ma appunto non siamo nessuno per giudicare, soprattutto perché l’alimentazione è qualcosa che ha anche a che fare con la psiche. Quindi, se un giorno avrai voglia di “sgarrare” non c’è nessun problema, il giorno successivo non lo rifarai, e farai delle scelte alimentari più consone, tutto qua.

Non è successo niente, anzi sgarrare a volte può fare bene se lo si vuole. L’importante è che non diventi un’abitudine, né che possa sostituire le tue sane abitudini. Così, tolto ogni dubbio, sei pronta per scoprire a quale categoria di persona sei nel weekend?

Se hai scelto come snack dolce delle leccornie morbide preparate dalle tue manine, significa che tu sei una di quelle persone che ama sgarrare, ma con cognizione. Sei una persona che ama lo sport e il fitness, quindi hai imparato che sgarrare non è un problema, ma quando hai voglia di dolce sai come “arginare” la situazione. Quindi una pancake anche proteico è la soluzione, con l’aggiunta di frutta di stagione è perfetta! Uova, latte, yogurt e frutta, anche quella secca, sono gli ingredienti preferiti di chi nel weekend ama fare colazioni particolari, sane e un po’ più articolate. Ti prendi tempo perché mangiare è un atto importante, quindi non hai fretta. Consiglio: va bene mantenersi saggi anche nel weekend, ricorda però che puoi rendere le tue ricette più sfiziose. Prova le ricette aggiungendo qualche crema alla frutta secca, i tuoi dolci saranno perfetti!

Mentre se la tua opzione è la seconda, non abbiamo dubbi: sei una persona alla moda! Ti piacciono i dolci perché sono famosi e belli esteticamente, diciamo che sei il classico tipo che approva e assaggia tutti i must have possibili! Tiramisù, torta alle mele, crostate, cheescake, insomma tutte quelle preparazioni da vetrina e tipiche delle pasticcerie sono il tuo forte! Non le prepari, ma ti piace assaporarle appieno scegliendo tra le quantità presenti nel tuo posto preferito. Consiglio: approfittare di farsi un giretto è un ottimo modo per impiegare il tempo, tieni bene a mente però che anche tu puoi preparare queste ricetta. Magari, una volta in pasticceria chiedi qualche trucchetto, anche i dolci fatti in casa sono gustosi.

Infine, l’ultimo snack dolce ricade in chi farebbe pazzie per zuccheri! Le caramelle sono la tua passione, perché sono dolci, colorate ed assolutamente pratiche. Sei quel tipo di persona che le sgranocchia davanti il pc, quando è impegnata ai videogiochi o anche alla vista di un’intera stagione della tua serie tv preferita! Quindi, non importa quanto siano strane e “frizzanti”, tu sei il tipo che nel weekend vuole stare comoda a fare un po’ la pigra, e ti piace così. Consiglio: le caramelle e i chupa-chups sono una condanna, l’una tira l’altra, non dimenticare che però i denti vanno sempre lavati: lo zucchero è nemico dello smalto e amico delle carie!

Allora, ci abbiamo azzeccato con il test della personalità del giorno? Abbiamo capito che persona sei? Se ti è piaciuto, ci vediamo al prossimo test, ti piacerà scoprire lati nascosti del tuo carattere.