I cinque migliori trucchi per sembrare più alte con sandali e stivali bassi

Durante la settimana della moda milanese se ne vedono di tutti i colori ed anche di più. Le donne presenti alle sfilate ed ai vari eventi però sono più o meno sono tutte accomunate da due mission e cioè: essere comode e sembrare più alte. Ecco come fare.

I tempi dell’essere stangone a tutti i costi sono finiti (per nostra fortuna e per quella dei fidanzati di bassa statura) ma guadagnare qualche centimetro fa sempre piacere. La difficoltà consiste nel farlo restando comode per correre da una sfilata all’altra (vista la scarsità di taxi) o per andare a quell’importante meeting con i colleghi.

Scopriamo i trucchi più semplici ed efficaci per sembrare più alte in questo periodo.

Non solo righe verticali! Con queste tips sembreremo subito più alte

La prima idea è quella di indossare jeans o pantaloni larghi e legarli alle caviglie con i sandali che dovranno necessariamente avere lacci lunghi ed essere a base quadrata. Per quanto possa fare l’effetto fagotto, avere il punto vita evidenziato (più in alto rispetto a quello reale) darà l’idea di un corpo molto slanciato.

Un classico intramontabile sono gli stivali rigidi in pelle sotto al ginocchio. Portati senza calze e con un pantalone corto coordinato o con una minigonna ton sur ton. La scelta sarà fatta anche in base alla propria forma del corpo ed all’occasione.

Il collo alto e lo stivale flat sono tra gli outfit più visti tra le addette ai lavori in questa grigia giornata di pioggia. Questo funziona meglio se si ha comunque il punto vita segnato da una cintura alta ed una borsa medio – piccola.

Una décolleté con tacco mini come quelle che avremo nella primavera estate 2023 ben si adatterà ad un outfit monocolore, a scelta tra il nero, il panna, il verde militare ed il grigio. Anche un cappotto largo contribuirà all’effetto “nuova altezza”.

Ricordiamoci poi che un bel blazer completa con eleganza ognuno dei look visti oggi e, con tutte queste bellissime proposte, sarebbe un vero peccato farne a meno. L’ultima dritta vede infatti questo capo con un crop top ed un tronchetto come quelli neri con logo dorato realizzati da Valentino Garavani (1050 euro su MyTheresa) passe-partout per questa stagione e non solo. Sì ad un pantalone super skinny (occhio però alla propria forma) ed al total look monocromatico.

Come abbiamo visto quindi basta davvero poco per sembrare più alte restando comode. Bisogna solo investire al meglio il tempo per trovare i capi adatti e poi immortalare il tutto per la propria pagina social ma in primis per noi!

Silvia Zanchi