Nessuno te lo ha detto prima, questo ingrediente lucida i mobili in legno e li rende strepitosi

C’è un ingrediente assolutamente naturale, sostenibile ed economico che ti permetterà di restituire lucentezza ai tuoi mobili in legno in pochissimo tempo. Ecco qual è.

Si dice che il vero valore di un mobile sia dato dalla patina che vi è sopra: eppure quelli in legno tendono a perderla davvero presto.

Questo materiale, con il passare del tempo tende a consumarsi facilmente e ben presto diventa scuro, opaco, spento.

Questo è un processo naturale di “invecchiamento” potremmo dire. Un po’ come accade alla cute, che con il passare del tempo perde la sua elasticità e tende ad ingrigirsi e a perdere il tono, allo stesso modo la patina sul legno piano piano cambia aspetto.

In sostanza, essendo costituita prevalentemente da strati superficiali come le vernici, a contatto con la luce, si ossida. Ecco perché cambia colore.

Esistono però dei modi naturali, a bassissimo costo, per recuperare la patina e dare la lucentezza ai nostri mobili in legno. Ecco quali sono.

Ecco cosa usare per ridare lucentezza al tuo mobile in legno

Il primo metodo naturale per restituire lucentezza ai nostri mobili in legno è un ingrediente che per molti è davvero insospettabile.

Trattasi della birra. Pochissime persone sanno che, tra le sue proprietà, c’è anche quella di restituire lucentezza, ravvivare il colore, accentuare la sfumature.

Come usarla? Possiamo semplicemente prenderne un po’ ed usarlo per inumidire un panno in microfibra che passeremo sul nostro mobile.

Esistono delle alternative, sempre naturali, sostenibili e low cost? Certo che sì. Un’altra soluzione per lucidare i mobili in legno è l’olio di oliva, che tra l’altro attira anche la polvere, rimuovendola del tutto (anche questa spesso modifica visivamente il colore dei nostri mobili).

A questo proposito, ecco i rimedi naturali infallibili per eliminarla del tutto dalla tua casa.

Come usarlo? Prendine un po’, mischialo con alcol denaturato, trementina di gomma (si compra anche su internet e costa davvero pochissimo) e succo di limone. Cerca di usare tutti questi ingredienti in quantità uguali tra loro.

Prendi un panno morbido, immergilo nel liquido che avrai ottenuto ed usalo per pulire i tuoi mobili. Il risultato è immediato.

E ancora, un altro metodo che consiste nell’utilizzare sempre l’olio di oliva per ridare lucentezza ai tuoi mobili il legno.

In pratica, ti basta riempire 3 / 4 di una tazza, il cui contenuto sarà completato con un 1 / 4 di aceto bianco di mele. Dovrai poi mescolare tutto per bene, prendere un panno in cotone, immergerlo e passarlo sul mobile.

La cosa importante in questo caso è ricordarsi di fare movimenti circolari: questi aiutano i prodotti ad essere assorbiti meglio.

Infine, l’ultimo metodo assolutamente naturale per ridare lucentezza ai mobili in legno consiste nel servirsi delle noci.

In questo caso, l’unica cosa da fare sarà prenderne una quantità proporzionale alla grandezza del mobile, tritarle, aggiungere un po’ di acqua ed olio di oliva, passarci un panno dentro e poi strofinare sul mobile e lasciar asciugare.

Quando ciò sarà avvenuto, dovrai semplicemente prendere un panno morbido ed eliminare eventuali residui. Perché la lucentezza duri, ti basterà ripetere questa operazione una volta alla settimana.