Anticipazioni Una Vita, il tradimento viene allo scoperto

Anticipazioni Una Vita. Problemi di coppia ad Acacias, il tradimento viene allo scoperto: ecco cosa succederà nelle prossime puntate!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Maruxina scopre che Ignacio tradisce Alodia

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate, soprattutto in fatto di tradimenti e passioni. Nelle ultime puntate dell’ultima stagione della soap iberica, ogni intrigo verrà allo scoperto e con esso anche il tradimento di Ignacio Quiroga (Marco Caceres).

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, la domestica Maruxiña (Isabel Garrido) sarà la prima a scoprire dell’infedeltà del dottore ai danni della moglie Alodia Exposito (Abril Montilla). Cosa farà al riguardo?

Le anticipazioni ci segnalano che la domestica assisterà all’incontro fra Ignacio e la sua amante e che racconterà ogni dettaglio dell’accaduto a Servante (David V. Muro) e a Jacinto (Jona Garcia) per chiedere loro un consiglio su come comportarsi. Ma i due uomini erano già al corrente delle Casilda (Marita Zafra) e per tale motivo sproneranno la domestica a mantenere il silenzio su una questione così personale.

Maruxiña seguirà il consiglio ma purtroppo non riuscirà a restare tranquilla ed inizierà a comportarsi in maniera strana. In primo luogo si mostrerà più empatica nei confronti di Alodia (non lo era mai stata prima d’ora) e in secondo luogo inizierà a mostrarsi intollerante nei confronti di ogni richiesta di Ignacio. Queste azioni inizieranno ad insospettire tutti e soprattutto Casilda (Marita Zafra). Come finirà?