Test dell’Eremita, dimmi quale simbolo ti rappresenta e ti dirò chi sei!

Cara amica, si avvicinano tempi duri per chi vuole lottare: il test dell’Eremita ti propone un simbolo, il quale darà le risposte che cerchi! Ognuno ha il suo significato, qual è il tuo?

Nel test del giorno abbiamo a che fare con un personaggio particolare: l’Eremita. L’anziano dall’aria controversa apre le porte al misticismo e alla scoperta di sé, peccato che questo non sia un viaggio così semplice da esplorare. Cosa vorrà dirti? O meglio, cosa avrà in serbo per te? Non si tratta di previsioni, ma di accettazione del destino, ambito che spaventa molti, ma che alla fin dei conti è la vita. Se vuoi scoprire cosa ti aspetta, scegli un simbolo nel test del giorno.

Conosci il mondo delle carte? Il simbolismo va a braccetto con la molteplicità di significati che può avere la vita, e seppur non lo sai ti confidiamo che l’Eremita è perfetto nell’inizio della nuova stagione.

E’ arrivato l’autunno, ed anche se per molti sembra un momento come un altro, in realtà le energie in gioco di ognuno sono molto potenti.

Ragione per cui è la fase perfetta per iniziare un nuovo ciclo, perché le energie verranno incanalate nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ma non solo, perché il personaggio dei tarocchi è quello “iniziatico” per eccellenza. Con ciò indichiamo che la carta saltata fuori dal mazzo dei tarocchi non è slegata dal presente, anzi rappresenta il perfetto connubio con le sequenze temporali. E’ la carta che guarda al presente e al futuro al tempo stesso, con dei rimandi al passato.

L’Eremita indica che è arrivato il momento di affrontare un percorso di crescita personale, ma che non è così facile. E’ una fase iniziatica ed evolutiva in contemporanea, e per alcuni può essere più difficile “iniziare un nuovo ciclo” anziché percorrerlo.

Fortunatamente, abbiamo in serbo per te questo test dell’Eremita, un ottimo modo per mettersi in gioco in base allo studio del simbolo che ti identifica. La domanda è semplice: quale tra quelli presentati rappresenta questo momento della tua vita?

A- Cuore con lanterna, l’occhio guarda un punto fisso. Perdersi nella quotidianità fa parte del gioco di ogni perseguitore di sogni: nella mani giunte dell’Eremita, il posto è sicuro.

B- Gufo osservatore, sul capo la vista è migliore, ma l’udito si dimezza. Scrutare è la mossa dell’osservatore: ogni cosa al suo posto, ogni cuore il suo sogno.

C- Ancora con reliquia, dietro l’Eremita si stabilisce il monile, posizione ferma. Determinare un sogno confonde le idee: anche il più scettico trova il suo equilibrio.

Quale tra questi è presente in questo momento così complicato della tua esistenza? Dal risultato del Test dell’Eremita potresti trovare la risposte che cerchi.

Test dell’Eremita, ecco il significato del tuo simbolo!

Non avere paura di non comprendere le descrizioni sopra presentate, il Test dell’Eremita e l’analisi del Simbolo fanno parte di un mondo affasciante tutto da scoprire. Leggere tra le righe il proprio presente è una solida base per accettare il futuro, ma senza il passato nessuno può essere ciò che è. La tridimensionalità di un test ti dirà a che punto sei nella tua vita e cosa stai cercando.

Le immagini qui sopra rappresentate vanno a braccetto con il simbolo da te scelto, ma questo non significa che non potrai percorrere le fasi di entrambi gli scenari. La vita di ognuno è speciale e ricca di imprevisti, ma per renderla un viaggio imperdibile è necessario avere lo stesso punto di partenza: consapevolezza di sé.

Potresti percorrere solo una fase, ma niente e nessuno ti vieta di percorrerne un’altra subito dopo. Quindi, dimentica tutti i non posso, non so, o i non mi sento pronto: inizia!

Se il simbolo che ti ha colpito di più è il primo, Cuore con lanterna sei bloccato nel tuo presente, non sei contento del passato, e non vedi un futuro, ma la tua condizione è una sola: hai un animo forte, il tuo cuore lo dimostra. Sei sicuro nel presente, le mani dell’Eremita, perché le incertezze della vita ti sconvolgono. Cerchi un sentiero che faccia al caso tuo, ma non vuoi sbagliare e non inizi nulla. Consiglio: iniziare non significa non fallire, ma è la spinta che ti manca per capire. Pensa che commetterai errori, ma almeno saprai molto più di prima, e da qui potrai scegliere cosa davvero fa al caso tuo.

Invece, se hai scelto l’opzione B, l’amichetto sopra la testa dell’Eremita, il Gufo osservatore, hai scelto l’unica opzione che ha come simbolo un animale. Questa non è una scelta scontata. Tra le personalità qui presenti sei quella che è più conscia delle proprie capacità, proprio come la saggezza del rapace, ma stai sempre “tra le tue”. Il futuro ti terrorizza, ma sei proiettata su esso. Un libro rappresenta la conoscenza, ma a volte non ti soddisfa appieno. Questo perché subisci pressioni sociali, per cui sai cosa vuoi, ma non sai come fare. Consiglio: stare in contatto con individualità collegate spiritualmente con il tuo obiettivo possono darti spunto per agire. L’unione fa la forza a volte, quindi fai l’opposto: scegli persone simili a te per iniziare il tuo cammino in solitaria.

Infine, se l’Ancora con reliquia ha determinato la tua situazione, non c’è altro da dire: sei una persona ferma, stabile, ma forse un po’ troppo, così tanto decisa che sei ancorata al passato. Non è detto che “ciò che è stato, sarà”. Forse qualche dubbio ce l’hai, ma non lo dai a vedere. Nonostante ciò, hai un forte senso dell’adattamento, l’empatia e la sensibilità non ti mancano, ma hai bisogno di scoprire nuovi orizzonti per trovare “il tuo senso di stabilità.” Trovare un porto non significa fossilizzarsi, ma superare di volta in volta il tuo livello di crescita personale. Consiglio: leggi, informati, osserva, stai un attimo a pensare che forse la soluzione è opposta a quella che cerchi. Non dare tutto per scontato, il disfattismo non ti si addice.

Allora, con il test dell’Eremita hai ritrovato la tua persona nel simbolo proposto? Se sì, continua ad indagare, vivi entrambe le tre fasi sopra esposte, e vivi al 100% una vita che è tua, tua soltanto.