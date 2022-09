Sempre tenerissimi, sono i segni più dolci ed amorevoli dello zodiaco

Le stelle ci rivelano Quali sono i segni zodiacali più teneri e dolci di tutti. Sono premurosi e la loro pazienza è infinita.

Alcuni segni zodiacali sono particolarmente gentili e dolci mentre altri sono generalmente freddi e distaccati e anche quando sono governati da un profondo affetto tendono a non dimostrare i loro sentimenti. Oggi le stelle ci rivelano chi sono i segni più dolci e dimostrativi dell’intero zodiaco.

Questi segni sono sicuramente in grado di compensare qualsiasi bisogno di affetto perché si mostrano teneri dolci e affettuosi verso le persone che amano. Con loro accanto non avrai mai scompensi affettivi.

Scopri anche: Sembra che non sappiano mai cosa fare: sono i segni più inetti!

Sono loro i segni più dolci di tutto lo zodiaco

Secondo l’astrologia ogni segno zodiacale ha caratteristiche uniche e distintive che unite alle esperienze personali determinano l’originalità di ciascun individuo. L’appartenenza astrologica in qualche modo può rivelare tratti comuni ai diversi segni come il loro grado di dolcezza gentilezza e il loro rapporto con le coccole.

I segni della classifica di oggi amano scambiarsi momenti di tenerezza e di dolcezza e sono sempre a favore delle coccole e degli abbracci.

Ecco chi sono questi dolcissimi segni:

Pesci

Il segno del Pesci è molto sensibile ed empatico. Il Pesci è un segno favolistico molto legato ai suoi sogni. Spesso si lascia travolgere completamente dalle sue emozioni. Il Pesci vive in una dimensione magica e romantica e non manifesta nessun tipo di problema a connettersi con gli altri ea scambiarsi affetto.

Bilancia

Il nativo della Bilancia tende a compiacere le persone, soprattutto se queste persone sono persone che ama. Per lui è importantissimo che gli altri si trovino a loro agio e fa di tutto per contribuire in questo. Il Bilancia mostra tutto il suo affetto concretamente attraverso gesti e anche attraverso le parole inoltre lo manifestano in intimità non elemosinando su abbracci baci e carezze. La Bilancia ricerca l’armonia e più il suo ambiente è tranquillo più si sente appagato.

Toro

Il nativo del Toro sviluppa il senso del tatto più degli altri sensi questo determina il suo amore per le carezze e per le coccole di qualsiasi tipo. Anche se il Toro a volte sembra freddo in realtà è un insospettabile e adorabile tenerone.

Cancro

Il nativo del Cancro si prende cura delle persone che ama, le protegge e le coccola, le fa sentire speciali ed uniche mettendole al primo posto nelle sue priorità. Cerca di offrire loro una famiglia accogliente, un rifugio sicuro. Sono persone molto intuitive ed empatiche se c’è qualcosa che non va lo capiscono subito e non mancano di consolare che ha bisogno con abbracci e tanto affetto.