Profumare i vestiti mentre li stiri, il trucco che non ti aspetti

Puoi profumare i tuoi vestiti anche mentre li stiri. Il trucco per avere vestiti intensamente profumati è semplicissimo.

Indossare dei capi intensamente profumati è un piacere sensoriale unico. Spesso nonostante le nostre attenzioni i nostri capi non emanano la fragranza desiderata. Una errata cura della lavatrice o un’errata asciugatura possono essere alcune delle cause. Qualsiasi cosa abbia intaccato il profumo dei tuoi abiti, puoi profumarli durante la stiratura e recuperare la freschezza del tuo bucato.

Se i tuoi capi non profumano come vorresti prova a rimediare mentre li stiri. Forse non sapevi che aggiungendo un semplice ingrediente all’acqua della stiratura è possibile ottenere vestiti incredibilmente freschi e profumati. Ti spieghiamo come fare.

Ecco come profumare i vestiti durante la stiratura

Il trucco che stiamo per svelarti è molto semplice. Tutto quello che devi fare per realizzare la tua acqua da stiro profumata e profumare la tua biancheria mentre la stiri è aggiungere un ingrediente soltanto nell’acqua del ferro da stiro, non immagini l’effetto che otterrai.

Questo ingrediente non danneggerà il tuo ferro da stiro, avrà solo l’effetto di migliorare considerevolmente la profumazione dei due capi. L’ingrediente segreto è l’acqua di rose. Bastano 10 gocce di olio essenziale di acqua di rose e due bicchieri di acqua distillata. Mescola e versa il tutto nel tuo ferro da stiro ed il gioco è fatto.

Se non sei amante di questo tipo di profumazione puoi usare qualsiasi altro olio essenziale come quello di limone, lavanda o menta.

Se non ti piace l’idea di mettere dell’olio essenziale nel suo ferro da stiro puoi preparare la tua acqua da stiro profumata e versarla in un contenitore spray, lasciarla riposare in frigorifero per 30 minuti e utilizzarla durante la stiratura vaporizzandola direttamente sui tuoi capi prima di passarvi il ferro da stiro.

Se invece vuoi profumare anche quei capi che solitamente non stiri puoi versare l’olio essenziale nel cestello in aggiunta al detersivo .

Per avere i capi profumati bisogna assicurarsi di pulire regolarmente anche la lavatrice. Una scorretta manutenzione di questo dispositivo è spesso causa di bucato maleodorante. Inoltre si consiglia di non tenere a lungo i vestiti sporchi all’interno della cesta della biancheria da lavare e soprattutto di evitare di tenere in questa cesta biancheria umida.