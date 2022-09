Outfit autunnale con tre semplici capi, per un look super trendy!

Vuoi realizzare un outfit autunnale ma hai il guardaroba pieno ancora di capi estivi e non sai proprio da dove iniziare? Nessuna paura, ti sveliamo un segreto! Ecco come realizzare un look autunnale con tre capi di super tendenza!

Passare da una stagione ad un’altra è sempre molto complicato, soprattutto per quanto riguarda il fashion! Il giorno prima indossiamo costume e pareo e il giorno dopo le temperature sono cambiate e ci ritroviamo a comprare il primo maglioncino che ci capita! Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per creare un outfit autunnale con dei capi che già hai nell’armadio!

Il cambio stagionale è traumatizzante, perché il cambio di temperature repentine non ci lascia più tempo per abituarci ed organizzarci. Da un giorno all’altro sentiamo di essere catapultate in una nuova stagione, senza neanche rendercene conto.

In più, noi che siamo delle vere fashion victim, abbiamo un serio problema: ci ritroviamo a non avere gli outfit giusti perché non abbiamo fatto ancora il cambio di stagione del guardaroba! Quindi ci ritroviamo a passeggiare per il centro e ad acquistare capi che non ci piacciono così tanto solo per necessità! Un vero spreco di soldi ed energia!

Sapete perché? Esiste un outfit autunnale perfetto, di tendenza, che è possibile realizzare con tre capi che possediamo tutte e abbiamo sempre nel guardaroba perché utilizzabili tutto l’anno!

Siete curiose di sapere come si realizza questo famoso look? Bando alle ciance, ecco l’outfit autunnale che tutte dovremmo indossare!

Outfit autunnale con tre semplici capi: jeans morbido, camicia oversize e maglioncino! Per uno stile casual chic!

Le tendenze cambiano ogni anno, questo non significa che noi dobbiamo ogni anno acquistare tutto il nostro guardaroba. Il segreto è riuscire ad adattare i capi che abbiamo per somigliare alle nuove tendenze! Questo è il vero segreto della moda!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come si compone questo look autunnale del momento:

Iniziamo dal nostro migliore amico, il jeans. Indossate il modello che più vi piace: che sia largo o skinny, oppure dritto. L’importante è che sia chiaro!

Il passo successivo chiede una camicia! Possibilmente bianca e larga. Se non l’avete prendete in prestito quella di un vostro amico o parente!

Sopra? Per le giornate più fredde chiudete il tutto con un maglioncino fino. Il colletto della camicia deve uscire dal collo del maglioncino! Per le giornate invece meno fredde optate per il maglioncino smanicato! SI vedrà meglio la camicia che indossate sotto e sarete al top! A proposito, Questo modello di jeans valorizza il tuo lato b, strepitoso!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come realizzare il look autunnale più trendy del momento in tre semplici mosse!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti della moda!