GF Vip 7, l’opinionista pronta a sputare veleno: lo dimostra il dettaglio

Una delle opinioniste del GF Vip 7 ha fatto il suo debutto in prima serata pronta a sputare veleno, quasi come con “una serpe in seno”: sfoggio di lusso sfrenato.

Lo scorso lunedì 19 settembre si è aperta in grande stile la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Un debutto in pompa magna per la settima edizione della versione celebrity del reality, ancora una volta condotta dal capitano Alfonso Signorini. Tra tecnologia e lusso, il GF Vip 7 ha già lasciato a bocca aperta con uno studio rinnovato ed una casa ancora più grande.

Arredamenti da sogno e griffatissimi, superfici in cui il timoniere può scorrazzare a bordo di un monopattino elettrico. Insomma, non di certo un programma fatto con “due spiccioli”. Tutto sembra essere pronto per accogliere una nuova avventura che mira ad essere da record, forse più della precedente, con una durata di almeno 7 mesi (o forse 8). Non sono state da meno le prime presenze di punta con cui si è aperto lo show. Se ne parlava da mesi e il loro ingresso era di sicuro uno dei momenti più attesi.

Dopo la colonna sonora di “Survivor“, Sonia Bruganelli è apparsa con un sorriso smagliante ed un look totalmente rinnovato, per poi essere raggiunta da un’altrettanto raggiante Orietta Berti. La moglie di Bonolis, però, ha sicuramente catturato l’attenzione su di sé, sfoggiando curve da urlo ed un outfit che rispecchiava appieno le sue intenzioni, in particolare con un lussuosissimo dettaglio.

Il collier è da capogiro: cifre da urlo nel look di Sonia

É apparso evidente agli occhi di tutti un cambio di stile non indifferente per Sonia Bruganelli. Se nella scorsa edizione optava per una classicità sofisticata fatta di maglie accollate, camicie, giacche o coprenti tubini, nella prima puntata del GF Vip 7 sembra aver dato una bella sterzata alla sua direzione. L’opinionista ha lasciato a bocca aperta facendo il suo ingresso in uno scollatissimo abito luccicante.

Ricoperte da lustrini neri, le curve di Sonia sono state messe in evidenza da un vestito firmato Atu, che lasciava ammirare un sensualissimo decolleté prorompente esaltato ancor di più dalle spalline “cadute” durante la trasmissione. Valore dell’abito: 486 euro. Non è la prima volta, invece, che la Brugi sfoggiava un bel paio di Louboutin, con la riconoscibilissima suola rossa, non di certo alla portata di tutti, del costo di 595 euro.

Del resto lei non ha mai fatto mistero di godersi il lusso, nonostante le malelingue pronte ad attaccarla con un po’ di invidia. Ma la vera chicca della serata è stato ben altro. Sul corpo dell’opinionista dalla lingua tagliente giaceva un accessorio del valore a quanto pare inestimabile, che mirava a rappresentare probabilmente le sue intenzioni in questo GF Vip.

Non è sfuggito neppure agli occhi di Alfonso Signorini il collier a forma di serpente che impreziosiva il collo di Sonia, realizzato in oro, smalto e diamanti. “Hai una serpe in seno che ti scende giù“, ha ironizzato il padrone di casa, calcando la mano sul gioiello. Se volete conoscerne il valore, mettetevi ben seduti: si tratta di una creazione di Bulgari della collezione “Serpenti“, reperito sicuramente da un rivenditore di articoli vintage preziosissimi. Il suo costo è stimabile in più di 200mila euro. C’è chi può.