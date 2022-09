L’amata coppia vip si dice addio, dopo anni è finita. Lei annuncia: “Oggi sto bene”

L’amata coppia vip ha deciso dopo diverso tempo insieme di separare le proprie strade e ad annunciarlo è stata la diretta interessata ospite del salotto televisivo “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

L’amata coppia vip dopo aver fatto breccia nel cuore di migliaia di italiani, perché pur essendo così diversi tra loro si percepiva il forte sentimento che li univa, ha annunciato che purtroppo hanno voluto dividere le loro strade. L’annuncio è arrivato in diretta tv dalla diretta interessata che ha preferito non rivelare i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione ma ha ammesso soltanto che in questo momento il suo cuore è libero e che non c’è nessuno al suo fianco.

Vera Gema a Oggi è un altro giorno ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori che mai si sarebbero aspettati una simile rivelazione da parte sua, ma purtroppo la storia d’amore con Jeda è arrivata al capolinea e i due non formano più una delle coppie più vip più apprezzate dagli utenti della rete che avevano seguito appositamente l’edizione con lei dell’Isola dei Famosi soltanto per vederli scambiarsi qualche battuta.

Vera Gemma, che qualche tempo fa ha deciso di ammettere tutta la verità, durante il corso della sua recente ospitata su Rai 1 ha deciso di svelare come stanno le cose ammettendo di essere single per la prima volta da quando aveva all’incirca 15 anni.

“Se sono innamorata? Ora sono in pausa“ ha gelato tutti la figlia d’arte durante il corso dell’intervista. “Per la prima volta in vita mia sono single“ ha poi annunciato. “Perché non sono single mai io, dall’età di 15 anni” ha poi chiarito rivelando che almeno per il momento il suo unico obiettivo è quello di concentrarsi sulla sfera lavorativa della sua vita e nient’altro.

“Ora penso al lavoro, a portare il film in giro… Giro festival per il mondo… Vorrei concentrarmi su di me. Dico sempre così, poi ci ricasco sempre. Per ora sto bene così“ ha poi concluso, ufficializzando che tra lei e il giovane rapper la storia è giunta al capolinea.