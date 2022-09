Usa i trucchi degli chef e la tua apple pie sarà semplicemente perfetta

Ci sono alcuni trucchi suggeriti dagli chef che possono rendere la tua apple pie una torta unica e davvero speciale.

L’apple pie, pur essendo un dolce tipicamente americano, negli ultimi anni è entrata a far parte sempre di più tra quelle che si ama preparare sia per se che per la propria famiglia. La sua particolarità, così come il sapore dolce e con intenso sapore di mele l’ha infatti resa sempre più desiderata. Per prepararla come si deve, però, occorrono spesso alcune piccole astuzie a cui non si arriva da soli e facilmente.

Per fortuna, una volta acquisite le giuste conoscenze, realizzarne una a regola d’arte sarà molto più semplice e porterà a poter godere del dolce che spesso si vede attraverso film e serie tv senza alcuna fatica. Ciò che conta è far tesoro dei consigli degli chef.

I trucchi per realizzare un’apple pie perfetta

Se sei un’amante dei dolci, di sicuro ti sarai già cimentata nella preparazione della apple pie (a proposito, conosci già la versione light di questa ricetta?). Un dolce semplicemente unico sia per aspetto che per gusto ma che spesso può essere difficile da realizzare. Se anche tu ti sei trovata a dover fare i conti con risultati poco appetibili, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, ti sveleremo alcuni dei trucchi suggeriti dagli chef e grazie ai quali potrai finalmente contare sulla torta che hai sempre sognato e che, inutile dirlo, conquisterà tutti quelli con cui sceglierai di condividerla.

Prendersi il giusto tempo

Partiamo dalle basi. L’apple pie è una torta di lunga preparazione. E questo significa che non è tra i dolci che si improvvisano. Spesso, infatti, i risultati peggiori sono dati proprio dalla fretta. Per realizzarne una che sia bella e buona dovrai quindi prenderti tutto il tempo che serve, senza cercare scorciatoie e prestando attenzione ad ogni passaggio. Una buona organizzazione, in questi casi è tutto!

Scegliere con cura le mele

L’ingrediente principale di questa torta sono ovviamente le mele. E queste meritano tutta la cura possibile. I trucchi per il dolce perfetto sono quelli di sceglierle di qualità (meglio se biologiche), mature al punto giusto (dovranno essere molto dolci) e di varietà diverse. La monotonia non è fatta per questa torta e solo mele diverse potranno offrire il giusto mix di aromi.

Andando alle qualità potrai spaziare ricordando però che le più adatte sono solitamente le Fuji, le Golden Delicious e le Granny. Fatto ciò ti basterà ricordare di usare il limone per evitarne l’ossidazione e di cuocere le mele già prima di infornare e anche questo step sarà completato nel modo giusto.

Abbondare con le spezie è uno dei trucchi per l’apple pie

Abbiamo parlato di aromi ed è giusto precisare che una buona apple pie necessita anche di tante spezie. Ovviamente, ti serviranno quelle che ben si sposano con le mele e che sono la cannella, i chiodi di garofano, la noce moscata e, ovviamente, la vaniglia.

Mixarle per bene tra loro è uno dei segreti più importanti per la realizzazione di questa torta. Prenditi, quindi, il tempo che ti serve per fare delle prove ma non tralasciare mai questo passaggio.

Far raffreddare bene la pasta

Anche la pasta brisee va curata e preparata con largo anticipo in quanto prima di essere infornata dovrà essere ben fredda. Una volta eseguito questo passaggio ti basterà riempire a dovere la torta ed infornarla per ottenere l’apple pie dei tuoi sogni.

Incidere la torta

Uno dei trucchi finali riguarda l’incisione della torta che spesso viene dimenticata o che si pensi si realizzi da sola o a fine cottura. Ogni taglio va invece fatto prima al fine di far evaporare eventuale aria ed evitare che la pasta diventi molle o che si spacchi. Le incisioni dovranno quindi essere decise e non appena accennate. Dopotutto ogni apple pie si riconosce proprio da queste, no?

Ora che conosci i trucchi degli chef per la tua apple pie perfetta, non ti resta che realizzarne una e sorprendere tutti (e persino te stessa), con un sapore che sarà unico e più che mai piacevole da sperimentare. E tutto per una torta che amerai al punto da farla rientrare tra le tue preferite nonché quelle che ti riescono meglio.