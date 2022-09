Graffi sullo schermo del telefono? Così li elimini in due minuti

Per eliminare i graffi sullo schermo del telefono esistono pratici rimedi fai da te: ecco come agire per toglierli in 2 minuti.

Il cellulare è diventato ormai un elemento imprescindibile per tutti noi. Non solo per chiamare, ma anche per cercare qualsiasi cosa, pagare le bollette, fare acquisti, ascoltare musica, giocare, e così via.

L’utilità del cellulare e soprattutto dello smartphone è innegabile, ma anche una chiara conseguenza del fatto che sia uno degli oggetti più maneggiati nell’arco della giornata. Il problema è che spesso questi oggetti di uso comune vengono messi dentro alla borsa o in tasca e il rischio che si righino è dietro l’angolo.

Prima di cambiare lo schermo, a meno che non ci siano danni evidenti, e mandare il telefono in assistenza, vi sveliamo alcuni rimedi semplicissimi che in 2 minuti vi permetteranno di eliminare i graffi dallo schermo del cellullare.

Rimedi per eliminare i graffi dallo schermo del telefono

Graffiare il vetro dello smartphone è un inconveniente assai comune, che per quanto si possa essere attenti e si cerchi tenerlo al riparo, capita molto più di quanto si possa pensare. Ecco che allora è importante conoscere i trucchi per eliminare i graffi così da evitare di portarlo in assistenza.

Una riparazione che prevede un cambio dello schermo può essere infatti assai costosa e può costringerci ad abbandonare il nostro cellulare per qualche giorno. Perciò se si tratta di eliminare solo qualche piccolo graffio perché non provarci con semplici trucchetti alla portata di tutti?

In particolare per togliere quei piccoli graffietti provocati da chiavi o altri oggetti che abbiamo in borsa e che inevitabilmente vanno a contatto con lo smartphone possiamo agire utilizzando un oggetto che praticamente tutti abbiamo in casa.

In particolare parliamo del dentifricio. Per quanto possa sembrare un rimedio della nonna è invece un metodo che spesso funziona specie se i graffi sono piccoli e non troppo evidenti. Comunemente usato per lavare i denti esso ha anche molti utilizzi alternativi che tanti non conoscono.

Non tutti i dentifrici però sono adatti ad assolvere a questo scopo. Quello in pasta in particolare è quello che va utilizzato mentre quello in microgranuli è bene evitarlo, così come quello in gel.

Per eliminare i graffi bisognerà prima pulire bene il proprio smartphone con un panno in microfibra, poi si mette una piccola quantità di dentifricio su un cotton fioc o sul cotone idrofilo.

A questo punto di dovrà strofinare sopra al graffio sullo schermo facendo dei movimenti circolari. Fatte queste operazioni dovremmo veder sparire i fastidiosi graffi. Ripuliamo quindi lo schermo del cellulare con un panno pulito morbido e appena umido ma non bagnato.

Prima di effettuare queste operazioni è comunque preferibile spegnere il cellulare e sigillare le parti dove potrebbe entrare l’umidità con del nastro adesivo così da evitare eventuali danni da liquidi.

Inoltre, non dimentichiamo che sarebbe opportuno prevenire i graffi sullo schermo del telefono semplicemente apponendo una protezione per il display in vetro temperato. Prima di acquistarla è bene conoscere il proprio modello di smartphone onde evitare di prenderne una non compatibile. Non da ultimo anche una cover resistente aiuterà a non far graffiare o rompere il retro del cellulare.