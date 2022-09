Ilary Blasi e Belen Rodriguez: cosa ci fanno insieme? Un duo inaspettato

La Blasi sorprende nelle sue stories Instagram con una foto che mostra il particolare “duo”: cosa ci fanno insieme Ilary e Belen? Abbinamento inaspettato.

Ilary Blasi continua a far parlare di sé. Dopo un’estate ricca di colpi di scena degni delle migliori soap opera, spuntano ulteriori indiscrezioni che diventano sempre più appetitose. Una storia che di certo ha coinvolto tantissime persone ed ha tenuto banco per mesi, come confermato da Alfonso Signorini che, in apertura della prima puntata del GF Vip, elenca tutto ciò a cui “siamo sopravvissuti”, tra cui proprio la “separazione tra Totti e la Blasi“.

La conduttrice, divenuta sempre più social, sta regalando delle chicche sempre più interessanti della sua vita da single. Nel frattempo, però, spuntano nuovi retroscena sulle “indagini” tra moglie e marito che ai tempi fecero scoprire i vari motivi di discordia. A Domenica In, D’agostino ha lanciato l’ultima rivelazione secondo cui il Pupone sarebbe in possesso di video in cui si vedono degli investigatori privati intenti a mettere le cimici nella sua auto.

Si può dire che, comunque, in tutto questo trambusto, la Blasi stia cercando di mantenere un aplomb non indifferente. Mostrandosi sempre sorridente e più luminosa che mai, la mattatrice dell’Isola risponde alle presunte accuse di tradimento con il silenzio. Nelle ultime ore, ancora una volta sorprende i fan con un “incontro speciale” che ha strappato un sorriso al web.

In versione “capra” e “pecora” le showgirl fanno impazzire i fan: è ironia

Ilary Blasi in queste settimane ci ha intrattenuto con i suoi viaggi da sogno in giro per il mondo, con i quali ha scelto di allontanarsi dalla vita reale per superare al meglio la bagarre mediatica. Nelle ultime ore il suo profilo Instagram ha regalato un’altra perla che ha lasciato i fan a bocca aperta (e con un sorriso sulle labbra). La conduttrice ha fatto una visita a La Vaccheria, celebre spazio culturale ed espositivo romano.

Tra le altre cose, Ilary ha immortalato le opere di Andy Warhol, come la Marilyn Monroe ed una mucca con le corna, che potrebbe rimandare ad una leggera ironia. Poi è arrivato il momento di un bel giro nella Fattoria della Zucca, dove in un clima che rimanda allo stile texano sfoggiato tempo fa, l’ex signora Totti ha scattato qualche foto in compagnia della figlia. Le stories più divertenti sono state, però, sicuramente quelle che ritraggono dei bellissimi animali in un recinto.

“Allevamento di capre e pecore“, si legge in un cartello, sotto a due nomi ben noti al pubblico: Ilary e Belen. Proprio così, i proprietari dell’allevamento hanno deciso di affibbiare il nome delle celebri showgirl a due adorabili pecorelle, che mostrano il loro lato B in un selfie dell’ex letterina. Naturalmente non poteva mancare tanto di menzione ufficiale a Belen Rodriguez, che non ha tardato a ripubblicare la storia commentando con molto divertimento. “Da capire chi è la capra e chi la pecora…sto male“, ha chiosato la conduttrice di Tu Si Que Vales scatenando le risate generali.