Anticipazioni Una Vita, Lolita furiosa con Ramon, ecco perché

Anticipazioni Una Vita. Lolita fa una scoperta scioccante su Ramon nelle ultime puntate della soap iberica. Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Lolita contro Ramon

Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le ultime puntate conclusive per raccontare le sue storie, intrighi e passioni delle famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno per giungere alla loro naturale conclusione. Oggi vi vogliamo parlare nel dettaglio della scoperta scioccante di Lolita (Rebeca Alemany). La bottegaia scoprirà infatti che il suocero Ramon Palacios (Juanma Navas) è immischiato insieme a Fidel Soria (Alejandro Siguenza) in diverse azioni a sfondo criminale.

Un vero e proprio shock per la moglie di Antonito che grazie all’avvertimento di Valeria sul sequestro di David Exposito (Aleix Rengel Meca), comincerà a nutrire dei forti dubbi sul conto di Fidel. L’uomo, le aveva raccontato di trovarsi fuori città per lavoro ma in realtà non era così. Insieme a Ramon avevano architettato di sequestrare e uccidere l’Exposito sotto ricatto di Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Dunque la vedova Palacios deciderà di inseguire il funzionario di polizia e si troverà di fronte ad una scena incredibilmente assurda: un appartamento segreto in cui Ramon sta per sparare un colpo di pistola in aria perché non riuscirà ad uccidere David.

In preda al panico per aver visto ciò che non si aspettava, Lolita comincerà ad avere una vera e propria crisi di nervi con attacchi di panico. Ramon, così la condurrà in ospedale.