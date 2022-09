Test ipnotico, vai oltre le apparenze? Dimmi cosa vedi e scopri la tua indole!

Cara amica, il test ipnotico al quale ti sottoporremo è unico: cambierai il modo di vedere il mondo. L’apparenza inganna, ma l’essenza è così difficile da capire.

Mai un test come quello di oggi ti farà impazzire, perché non si tratta del tipico detto “l’apparenza inganna”. Fin lì, tutti ci troviamo d’accordo, ma sull’essenza che equivale a determinare la reale indole di una persona, cosa sapresti dire? La personalità di ognuno presenta così tante sfumature da renderci dei volti sconosciuti a noi stessi a volte, ma questo non significa che non si possa indagare sui tanti dubbi. Diventare la versione migliore di sé stessi parte dal conoscersi appieno, ed il primo passo è fare un test ipnotico dove nell’ipnosi sta il tuo essere.

Non aver paura di essere ipnotizzata, nessuno verrà sottoposto ad alcun processo di questa tipologia. Anzi avremo a che fare con una scoperta personale che può essere adottata da chiunque, bisogna soltanto averne consapevolezza.

La verità non sta mai in un punto, specialmente quando riguarda le persone. Le rivelazioni più importanti stanno un po’ in mezzo, ma anche in situazioni e condizioni nelle quali non ci saremmo mai immaginati. Appunto, proprio per questo è nei momenti più difficili che buttiamo fuori il meglio di noi.

In questa foto, qual è l’elemento che cattura la tua attenzione? Questo non è un dettaglio da poco, perché senza svelarti troppo prima della fine del test, ogni oggetto, animale ed individuo presente, contraddistinguono il modo generale di come ti vedono le persone.

Innanzitutto, non dovrai semplicemente limitarti ad osservare. Ed è qui che sta il grande sforzo, ma fidati che una volta attuato ti sentirai nel pieno delle tue energie. Tutte le energie che influiscono sulla conoscenza di sé stessi, non possono che far vivere il meglio di sé. Quindi, l’ipnosi sta in una condizione particolare.

Dovrai semplicemente immaginarti in questo quadro, in base all’elemento che colpisce la tua attenzione, cosa faresti? Cammineresti? Oppure inizieresti a volteggiare libera? Ragionaci su, nel frattempo di indichiamo i dettagli della foto, quale scegli?

A- C’è un serpente avvinghiato al suo ramo. Lo tiene stretto per non cadere, e per non perdersi ciò che di bello può vedere da lassù.

B- Subito dopo incontriamo un gufo appollaiato su un alberello più piccolo, ma solido. Osserva il mondo, per scoprire come agire al meglio.

C- Proprio al di sopra, ci sono degli uccellini sui ramoscelli, sono in tanti e si tengono l’uno stretto stretto all’altro, ma ognuno guarda nella sua direzione.

D- Una donna accasciata sostiene il peso che ha in testa, sembra pensare, abbracciare qualcosa di stretto a sé la mette al centro del quadro.

E- Dal mare si scorge un veliero, scorre sopra le acque del mare che lo cullano in balia del destino: arriverà alla meta o vagherà ancora?

F- Le radici stanno sostenendo il disegno, ma affondano bene la loro azione per restare imperturbabili e forti.

G- Infine, c’è un teschio dai denti stretti e dagli occhi profondi, non desidera molto, ma fa parte del dipinto che gli sta tanto caro.

Potresti risultare confusa, ma solo quando avrai letto il risultato potrai capire cosa ti sfugge e come sei fatta.

Risultato del test ipnotico, svelata la tua indole!

Quanto vuoi scoprire la tua reale indole? Se vuoi far tacere i dubbi, immergiti nell’incertezza, e scopri quanto può esserci di bello in te. Non parliamo di personalità standard, tantomeno comunichiamo con stereotipi, ci piace andare oltre. Vediamo quanto tu sarai in grado di vedere oltre le apparenze il destino che ti si pone davanti.

Ogni elemento sopra citato con la sua descrizione determina parte del tuo modo di porti con il mondo, ma al tempo stesso come ti vedono gli altri. Ognuno è il riflesso del tutto, perché sono gli occhi ad osservare, ma il cuore e la mente sono costantemente condizionati da ciò che accade.

Quindi, qualsiasi sia la tua scelta sappi che in ogni caso è stata fatta in base a come si considera la realtà e come quest’ultima influenza gli aspetti della tua vita. Dal risultato capirai quanto vivi di apparenze, non temere c’è sempre un buon consiglio per te.

Se hai visto il serpente e ti sei immaginata al suo fianco, oppure hai pensato di essere lui: sei una persona che di apparenze ci vive eccome. Non perché tu non sia spontanea o non abbia un cuore, anzi tutto il contrario. Il problema è che consideri troppo il giudizio altrui, e finisci per comportarti seguendo gli schemi che ti impongono, nonostante tu voglia starci lontana e ti estranei da tutti con il tuo anticonformismo. Consiglio: vivi per come vorresti, non per come ti vorrebbero vedere gli altri.

Con il gufo abbiamo il secondo animale, e sei simile all’amica qui sopra, ma ragioni maggiormente con la tua testa. Non sei ribelle come il serpente, senti nel profondo tutto ciò che fai e sei meno schiva. L’apparenza però, ti mangia viva, e somatizzi tutto. Pensi di vivere la socialità meglio di chi si estranea, ma alla fine anche tu vuoi soddisfare le aspettative di chi ami. Consiglio: l’intelligenza non ti manca, essere meno attaccati alle tradizioni può essere una svolta.

Gli uccellini sui ramoscelli sono tipici di chi ama stare in gruppo, e subisce interiorizzando l’apparenza che il proprio team vive. Non sei una persona superficiale, ma quando stai in gruppo tendi proprio a peccare in questo senso. Sei leale e gentile, ma ancorata a standard sociali. Consiglio: meglio avere proprie “convinzioni sbagliate” che seguire quelle altrui. Meglio sbagliare che essere una copia.

La donna accasciata è l’essere umano che individuiamo in questo test ipnotico. Non è ben visibile, infatti abbiamo suggerito la sua presenza, non tutti la vedono. Se l’hai vista senza il nostro aiuto, sei la persona che più tra tutte sa andare oltre le apparenze. Nessuno come te riesce ad avere l’empatia che hai tu con gli altri. Capisci se hanno preoccupazioni o vogliono affetto con un solo sguardo, spesso ti dai troppo e sbagli in un modo. Consiglio: andando oltre qualche volta finisci per soffrire, se lo fai e capisci subito che non ne vale la pena, scappa non restare come tuo solito.

Il veliero è tipico di una persona fiera che ama viaggiare ed è sicura di sé. In questo caso, le apparenze neanche le consideri, non ti viene proprio in testa di giudicare qualcuno da come si pone. Con te basta essere gentili e sorridere, il resto viene da sé, vivi il momento come il mare che culla con le sue onde. Consiglio: va bene cogliere l’attimo, ma essere sprovveduti non è una buona scelta, meno ingenuità.

Le radici sono tipiche di un animo onesto, concreto, pragmatico e che non si lascia andare alle emozioni. La tua storia e gli affetti vengono prima di qualsiasi cosa. L’apparenza la ripudi, quindi appena trovi una persona con un minimo di superficialità la bocci subito, e questo non va bene. Consiglio: essere irremovibili e coerenti come te non è sbagliato, ma poter cambiare opinione è un buon modo di vedere la vita.

Infine, il teschio è per pochissimi, si raggiunge quasi la rarità. Come la donna accasciata, è quasi un’illusione. Se hai scelto questo elemento sei una persona che l’anticonformismo e l’apparenza te le mangi a colazione. Sei vero, non ti importa di essere un outsider o di frequentare chi sembra un emarginato: tu sai leggere le persone senza giudicarle. Alcune volte però, ricorda che stare in società significa anche abbracciare alcune piccole convenzioni. Consiglio: prova ad integrarti, non significa omologarti alla società del consumismo, ma restare te stesso insieme a chi sembra non piacerti, è ok!

Ci abbiamo azzeccato con la tua personalità mediante questo test ipnotico? Se sì, non perdere il prossimo, perché sarà ancora più affascinante.