Ossessionata dalle fughe nere? Tornano perfette se usi questo, lo trovi nella tua dispensa

Le fughe nere ti creano problemi perché non sai come pulirle? Niente paura, ci sono dei rimedi naturali che possono fare al caso tuo.

Le fughe delle piastrelle dei pavimenti della nostra casa, a lungo andare, possono diventare nere. Ed è una cosa inevitabile.

E non basta una spazzola per pulire tutto e farle tornare come nuove. Inoltre sappiamo benissimo che pulire con i “normali” detersivi – dove per normali intendiamo quelli che tutti conosciamo e usiamo – non fa altro che inquinare ed inoltre costa non poco.

Ecco che quindi arrivano in nostro soccorso le soluzioni naturali. Se ti dicessimo che puoi pulire le tue fughe divenute nere, farle tornare come nuove, spendere pochissimo e rispettare il Pianeta allo stesso tempo, ci crederesti? Faresti proprio bene a farlo, considerando che è una soluzione che esiste eccome.

Ecco come puoi pulire le fughe nere in pochissimo tempo, con pochissimo sforzo e, soprattutto, con pochissimi soldi.

Come pulire le fughe nere con prodotti naturali

Pulire le fughe nere, facendole sembrare praticamente perfette, senza usare detersivi inquinanti, ma solo prodotti naturali, si può.

Ma cosa dobbiamo usare esattamente? I prodotti che funzionano sono davvero tanti, quindi puoi scegliere quello che preferisci per casa tua.

Il primo è il percarbonato di sodio, un additivo ecologico che serve anche per pulire il bucato, dal momento che ci aiuta a rimuovere anche le macchie più resistenti.

Come si usa? Basta diluirne circa 3 cucchiai in un poco d’acqua e usare ciò che esce per pulire le fughe nere. Dovrai far agire il prodotto tutta la notte e poi strofinare la mattina con una spazzola e sciacquare il tutto.

Una validissima alternativa è carbonato di sodio – noto anche come “soda da bucato” oppure “soda per le pulizie” – che altro non è che un prodotto in polvere ecologico.

Perché sia efficace, dovrai solo aggiungere un paio di cucchiai in un po’ di acqua e applicare il tutto sulle fughe, lasciando agire il prodotto per qualche ora prima di risciacquare.

La cosa importantissima che dovrai ricordare è di indossare sempre i guanti quando lo usi.

Un’altra soluzione per pulire le fughe nere è il bicarbonato di sodio. Ti basterà preparare una sorta di crema composta da 50 gr di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di sapone liquido ecologico e un po’ di acqua tiepida.

A quel punto ti basterà mescolare il tutto fino ad ottenere un composto cremoso ed applicarlo sulle fughe, lasciandolo agire per tutta la notte. Al mattino dovrai, come per i succitati metodi, spazzolare e risciacquare.

Un altro metodo per pulire le fughe nere è rappresentato dall’acqua ossigenata, dal potere sbiancante.

Ti basterà sceglierne una dalla concentrazione bassa per iniziare (anche il 3% andrà benissimo, che è la stessa che troviamo nei disinfettanti per le ferite, per intenderci).

Dovrai solo distribuire il prodotto lungo le fughe e lasciarlo agire tutta la notte. La cosa importante è ricordarti di indossare i guanti quando lo utilizzi.

Se preferisci, puoi anche unire qualche goccia di acqua ossigenata ad un po’ di amido di mais: in questo modo otterrai un composto cremoso che dovrai semplicemente strofinare con uno spazzolino.

Infine, l’ultima soluzione è servirsi del vaporetto. Questo è utilissimo in caso di sporco ostinato e andrà benissimo anche sulle superfici esterne (come ad esempio sul pavimento del terrazzo).

C’è da dire che alcuni modelli hanno anche delle spazzolino che servono proprio per pulire le fughe delle piastrelle, quindi ovviamente in questo caso sarai anche agevolata, perché sarà più facile usarlo.

Se sei anche alla ricerca di un metodo per pulire il tuo forno, eccone uno davvero rivoluzionario.

In ogni caso, mettendo in pratica questi semplicissimi metodi, le fughe nere per te non saranno mai più un problema.