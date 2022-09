Ilary Blasi con le spalle al muro: il video bomba immortala tutto e la incastra così

Ilary Blasi ora si trova con le spalle al muro e il video bomba la incastrerebbe senza lasciare spazio all’immaginazione.

Ilary Blasi è di nuovo con le spalle al muro. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è finita al centro del gossip dopo la recente ospitata di Dagospia nel salotto televisivo di Domenica In, dove con Zia Mara ha rivelato nuovi ed inediti retroscena sulla separazione con Francesco Totti.

Come al solito Dagospia non ci è andato affatto leggero sulla coppia, sottolineando che a differenza di quanto crede il pubblico del piccolo schermo degli italiani non esisterebbe nessun colpevole e vittima ma i due avrebbero compreso da tempo che il loro matrimonio era finito da tempo e si sarebbero accordati per annunciare la separazione una volta che l’anno scolastico sarebbe giunto al termine ma il gossip li ha anticipati mandando su tutte le furie la Blasi per le foto uscite su Chi che immortalavano l’ex capitano della Roma sotto casa della sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Ora sono stati aggiunti nuovi tasselli alla vicenda che metterebbero Ilary Blasi con le spalle al muro.

Dagospia lancia la bomba su Ilary Blasi: ci sono video e screenshot

Dagospia ha rivelato che Francesco Totti quando ha dichiarato durante il corso dell'intervista a Il Corriere della sera che Ilary Blasi avrebbe avuto conversazioni piccanti con un'altra persona e che avrebbe portato via tutti i suoi rolex era convinto di ciò che diceva perché aveva le prove.

L’ex Capitano della Roma sarebbe in possesso di alcuni screenshot che dimostrerebbero le sue dichiarazioni ed anche alcuni video che proverebbero che la conduttrice avrebbe preso con sé i rolex senza permesso. Nelle scorse ore però i colpi di scena non sono di certo finiti qua in quanto l’avvocato della conduttrice si è messo in contatto con Fanpage facendo pubblicare una smentita su quanto dichiarato da Dagospia a Domenica In, specificando che non esiste alcuna conversazione piccante tra Ilary e una terza persona.

Ilary e Totti sembrano ora essere più distante che mai e i continui gossip sul loro conto purtroppo non sembrano di certo aiutare la situazione.