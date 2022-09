Ilary e Totti, in mezzo il nome del celebre vip: rischia tutto per lei

Nelle vicende tra Ilary e Totti spunta il nome di un celebre vip, ha deciso di rischiare tutto per dire la sua.

Non si può negare che le vicende che ruotano attorno alla separazione dell’estate continuano a fare gola al gossip nazionale. Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a mettere carne sul fuoco, a colpi di botta e risposta tra social e interviste. A dare una delle stoccate più pesanti di recente è stato proprio il Pupone, che in una chiacchierata col Corriere della Sera ha lanciato accuse spiacevoli.

Probabilmente stanco di essere additato come colui che ha tradito moglie e figli, il capitano ha tirato fuori il presunto flirt tra l’ex moglie e Cristiano Iacovino, con il quale lei avrebbe scambiato messaggi compromettenti molto prima della liason con Noemi. Una faida che non si placa e che, ormai, vira su note fin troppo delicate. A metterci il carico anche i parenti dei protagonisti, come avvenuto nelle ultime ore con lo zio di Ilary Blasi che ha deciso di esporsi in sostegno della nipote.

Con un post che non è passato inosservato, Stefano Serafini, fratello della madre della showgirl, ha condiviso il suo personale concetto di “Famiglia”. “Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore“, ha scritto l’uomo con quella che sembra una stoccata all’ex marito della conduttrice. Ma non è finita qui, perché il capitolo Totti-Blasi mette nei guai un nuovo protagonista.

Francesco Facchinetti rischia il lavoro: cosa ha detto sulla coppia

Cosa può avere in comune Francesco Facchinetti con la coppia Francesco Totti e Ilary Blasi? Assolutamente nulla, anzi non ne può proprio più. Il celebre produttore musicale durante una sua trasmissione radio ha perso completamente le staffe a causa del gossip sulla separazione dell’estate, mettendo così a rischio il suo posto di lavoro. Nessuno probabilmente si aspettava una reazione di questo tipo.

Come raccontato da Il Messaggero, il figlio di Roby dei Pooh era intento a parlare in live durante la sua trasmissione Kaos su Radio 105. “Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto“, si è sfogato il cantante, dopo l’ennesimo stimolo sull’argomento. Ed è proprio quello che ha fatto: Facchinetti, che già in passato ha fatto discutere, si è alzato ed ha abbandonato lo studio in cui stava lavorando, per poi raccontare sui social il motivo della sua reazione.

Chiedendo scusa al pubblico, il disc jockey ha rivelato: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri“. Con parole ancora più dure, Francesco ha poi proferito: “So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca..o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”. Facendo un mea culpa, l’artista ha poi confessato una mancanza di professionalità in questo senso ed ora non resta che aspettare le decisioni che l’emittente radiofonica prenderà nei suoi confronti.