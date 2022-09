Cara amica, la settimana inizia il lunedì, e senza un caffè e un test della personalità non è lo stesso! Se non lo prendi fa nulla, oggi scoprirai la vera natura di chi conosci.

Si può attraverso un gesto quotidiano come prendere il caffè scoprire lati nascosti e complessi di una persona? Ebbene sì, la vita può sempre stupirci, e proprio perché è un mix di energia, sentimenti e ragione, non possiamo non sottoporti questo test della personalità del tutto particolare. La settimana inizia in modo pesante per tutti, ma puoi conoscere meglio te stessa e le persone che fanno parte dei tuoi giorni in modo alternativo e senza troppe pretese. Ogni tanto scherzare e non prendersi sul serio può rendere una giornata meno noiosa del solito.

E’ risaputo che è nei gesti quotidiani che si conosce una persona. Avere dei rapporti ben organizzati e nel pieno rispetto degli spazi è importante e fa parte della costruzione di un rapporto sano, ma non è sempre così. O meglio, la vita vera non è fatta solo di questo.

Un rapporto può iniziare così, ma viverlo appieno ha anche la spontaneità. Perché conoscere qualcuno implica venire incontro alle sue esigenze, oppure scontrarsi con ciò che desidera. Insomma, vivere una persona significa compiere azioni poco premeditate, poiché quando prevalgono queste condizioni di distanza, è chiaro che la confidenza è minore.

Così, quando si entra in connessione stretta con un amico, una persona che ci piace, o anche con un possibile rivale in amore o nel lavoro, entrano in gioco delle dinamiche che piano piano scoprono l’identità di una persona.

Il caffè è per noi italiani un must have e marchio inconfondibile. A meno che tu non abbia gusti diversi, ma amica hai mai preso un British coffee? Non è l’esperienza peggiore del mondo, ma per chi è abituato al caffè made in Italy può essere uno scontro faccia a faccia davvero difficile da digerire. Di sicuro, se non ti piace il caffè con acqua non digerirai molto!

Al di là dell’ironia, il test di personalità del giorno entra a gamba tesa sulla vicinanza che si ha rispetto una persona. Quindi, se vuoi entrare in confidenza con il tuo lui/lei che ti interessano non fermarti a delle semplici domande di base, ma prenditi un caffè.

Quando prenderai un caffè con la persona speciale, non perderti solo in chiacchiere. Studiando i suoi gesti oppure compiendone alcuni tu, potrai capire all’istante che tipo di persona avrai davanti, oppure lanciare alcuni messaggi. Non cadiamo in miseri stereotipi ma diamo dei consigli per guidarti al meglio.

Allora, ci sono tre opzioni da consultare. A la prima scelta ricade in un espresso, una condizione abbastanza comune e standard. Nessuna pretesa e nessuna complicazione quando si ordina al tavolo, si va diretti e decisi verso questa bevanda.

Mentre l’opzione B implica un caffè lungo in vetro e la situazione si da differente. Si va al di fuori dei semplici schemi di base. L’eleganza della tazzina e lo stile di chi hai di fronte è molto influenzato da questa scelta.

Infine, l’ultima possibilità C è un bel caffè lungo stile Starbucks, anche qui si entra in relazione con qualcosa che va parecchio fuori dai canoni. Si procede verso qualcosa di internazionale, diverso e con del mistero tutto da scoprire.

Immaginati ad un bar, magari al tuo preferito, oppure quello dei tuoi sogni. Non fare riferimento al passato, ma ad un avvenire ricco di novità, quelle che caricano di good vibes e di tanta energia. La fantasia va stuzzicata proprio in questo caso, per immedesimarti in modo diverso e senza troppe pretese.

Potresti anche scegliere una bevanda che va fuori i tuoi canoni perché ti immagini a Parigi, oppure puoi benissimo rientrare nei tuoi gusti personali. Sulla base della scelta, analizzeremo la risposta che ti rispecchia appieno, oppure che rappresenta la persona di tuo interesse.

Risultato Test personalità su caffè, ecco chi sei!

Rivelare la natura di una persona mediante un test della personalità sul caffè è un ottimo esercizio di introspezione. Appunto, abbiamo ribadito quanto sia importante immaginarti in un contesto distaccato dal passato. Se simile ad un evento già accaduto poco importa, quello che conta è che tu metta in gioco de tutto te stessa. Arrivati a questo punto, arriva un altro quesito: quanto zucchero metti nel tuo caffè? A lo prendi amaro, B un cucchiaino raso q.b., C abbondi più che vuoi, basta la vita ad essere amara! E’ da qui che sveliamo la reale natura.

Nel nostro test della personalità sul caffè tutto può accadere, di certo non avrai mai e poi mai una risposta scontata. Essere una persona ricca di caratteristiche anche contrastanti fa parte delle vita, altrimenti che piacere ci sarebbe?

Ricordati di contestualizzare il test sia facendo riferimento a te stessa che alla persona che vaga nei tuoi pensieri. Quale altro modo di conoscerla meglio se non attraverso il caffè!

Se hai risposto per lo più con queste formule A/A- A/B- A/C, significa che sei una persona semplice, ma sempre diversa! Appunto, non ti stiamo dando della “scontata”, ma vogliamo fare chiarezza su uno stile di vita standard, ma con sorprese. Prende un caffè espresso è una condizione pressoché comune, ma la varietà e l’effetto inaspettato sta proprio nella possibilità di scegliere se nel caffè mettere o meno lo zucchero. Sei diretta, ma non impulsiva. Nessuno prende un espresso sempre allo stesso modo, e tu non sei sempre la stessa persona. Consiglio: se vuoi piacere a qualcuno o se vuoi conoscere le sue intenzioni, offri un caffè ma sii prima di tutto sicura di te, sei speciale, mai banale!

Invece, se la tua condizione è simile a questa B/A- B/B- B/C, allora il carattere non ti manca proprio, sei una persona con le idee chiare! Ti piace essere te stessa al 100%, ma sei diversa da come appari. Proprio come un caffè in vetro potresti risultare altezzosa, ma in realtà ciò indica altro. Ti piacciono le cose “costose” ed anche situazioni complesse, e proprio per questo non ti fai abbattere dalle difficoltà. Che ci sia o meno lo zucchero non importa, sei un asso! Consiglio: osserva maggiormente le esigenze degli altri, oppure se hai dubbi con te stessa, datti certe priorità, ad esempio mettendoti al primo posto.

Infine, con le seguenti condizioni C/A- C/B- C/C, niente paura se a volte ti senti un pesce fuor d’acqua, sei diversa dalla norma per gli standard italiani, ma non per questo non bevi del buon caffè. La verità sul tuo conto è questa: ami cambiare, e stare con te è come vivere sulle montagne russe! Dietro quest’energia però si nasconde una persona sensibile alla quale non importano le apparenze, ma essere in sintonia con chi hai di fronte. Consiglio: non badare a chi ti giudica, se è la persona che ti piace a farlo non darle peso, potresti farla entrare nel tuo mondo, e non vorrà uscirne più!

Il test di personalità sul caffè non sbaglia mai, approfittane!