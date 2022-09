Nostalgia dell’abbronzatura? Realizza la tua crema autoabbronzante, avrai una pelle sublime tutto l’anno

By

L’estate è ormai quasi finita, ma se senti già la nostalgia dell’abbronzatura, niente paura: puoi ricrearla con una crema autoabbronzante che potrai facilmente ottenere utilizzando un prodotto che hai sicuramente già in casa.

Quando finisce l’estate, uno dei problemi principali che abbiamo ogni anno è capire come preservare l’abbronzatura che abbiamo ottenuto con tanta dedizione.

Abbiamo passato ore ed ore sotto al sole, cercando di rendere la nostra pelle dorata e quando arriva settembre e ci accorgiamo di essere riuscite a raggiungere il nostro scopo, non vogliamo più rinunciare al nostro incarnato perfetto.

A tutto però c’è una soluzione, anche a questo problema: per riuscire a ricostruire la tua abbronzatura hai bisogno di un solo ingrediente che hai sicuramente già in casa.

In questo modo avrai una crema autoabbronzante anche a costo zero (e comunque facilissima da ottenere). Ecco di cosa si tratta.

Ecco come ottenere una crema autoabbronzante in pochissimi minuti

Per mantenere intatta la tua abbronzatura anche dopo l’estate non hai bisogno di prodotti costosissimi: c’è un ingrediente che hai sicuramente in casa che potrà esserti di grande aiuto.

Trattasi del caffè, le cui proprietà sono molte di più di quello che molti pensano. Tra queste, infatti, vi è quella di colorante naturale: ecco che quindi possiamo pensare di usarlo proprio al fine di preservare la nostra abbronzatura.

Questo inoltre è un modo naturale di colorare la pelle, che non ha controindicazioni, non può nuocere in alcun modo la tua salute ed è assolutamente economico.

Ovviamente devi sapere che questo metodo non può essere paragonabile ai raggi UV, ma di sicuro è molto più salutare.

Un’altra cosa da aggiungere di fondamentale importanza è che il caffè ha un duplice scopo: renderà la nostra pelle dorata e, al contempo, ci aiuterà anche a combattere gli inestetismi della cellulite.

Tutto quello che dovrai fare è preparare in casa un autoabbronzante. Impiegherai pochissimo tempo per farlo e sarà davvero facilissimo, quindi niente paura.

Ti serviranno pochissimi ingredienti: basteranno 200 ml di caffè e 200 ml di crema idratante bianca.

Dovrai quindi semplicemente preparare il caffè ristretto e lasciarlo riposare finché non si raffredda.

Fatto ciò, dovrai versare in un recipiente pulito la crema bianca ed aggiungere il caffè precedentemente ottenuto. Dovrai poi mescolare tutto, finché il composto non diventa omogeneo. Capirai che è pronto quando sarà diventato di colore beige.

Quando avrai finito, dovrai semplicemente trasferire il tutto in un barattolo con il tappo e conservarlo in frigo.

Potrai quindi spalmare l’autoabbronzante così ottenuto su tutto il corpo subito dopo la doccia: il risultato sarà praticamente immediato.

L’unica cosa a cui dovrai prestare massima attenzione è a risciacquare benissimo le mani, in modo che non diventino troppo scure, avendo assorbito una maggiore quantità di prodotto.

Dobbiamo poi specificare che l’abbronzatura perfetta passa anche dalla dieta, quindi ecco cosa dovresti mangiare per poterla preservare davvero.

In questo modo, quindi, potrai avere la pelle dorata anche in inverno e così la nostalgia dell’estate si farà sentire molto di meno.