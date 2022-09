Signorini non li vuole più: la dichiarazione a pochi giorni dal GF Vip 7

In una recente intervista Alfonso Signorini si lascia andare sul prossimo GF Vip 7, a pochi giorni dall’inizio svela perché ha cambiato idea: non li vuole più.

Col passare dei giorni cresce esponenzialmente la trepidazione e l’aspettativa sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si può dire che praticamente della casa più spiata d’Italia non si è mai smesso di parlare, fin da quando la porta rossa si è chiusa mesi fa con la vittoria di Jessica Selassié. Il reality ha catalizzato l’interesse generale ed ecco perché, a distanza di soli sei mesi è pronto a partire più in forma che mai.

Questa volta, però, Alfonso Signorini ha saputo giocarsi al meglio le sue carte. Partendo dalle rivelazioni sui volti noti che prenderanno parte allo show, ad aprire le danze sono state le opinioniste. Prime ad essere svelate, Orietta Berti e Sonia Bruganelli daranno sicuramente il loro contributo, una per la sua rinomata simpatia e capacità di conquistare il pubblico più giovane, l’altra per le sue battute taglienti e dirette.

Stando al cast, invece, la direzione presa dal direttore di Chi fino ad ora era stata quella del mistero. Con l’obiettivo di sollevare interesse e voci attorno a questa edizione in partenza, il mattatore aveva deciso di non rivelare i nomi dei vipponi pronti ad entrare nella casa. Almeno fino a qualche ora fa, quando tutto è cambiato.

Il conduttore del GF Vip spiega la sua strategia, ecco perché vuole i “Non-Vip”

Nelle ultime ore la curiosità si è placata: direttamente da Davide Maggio sono giunti i nomi del cast completo del GF Vip 7. Alla prossima edizione in partenza lunedì 19 settembre prenderanno parte: Carolina Marconi, Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Pamela Prati che già ha fatto discutere, Marco Bellavia, George Ciupilan, Daniele Del Moro, Gegia, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Luca Salatino, Alberto De Pisis, Crisitina Quaranta, Antonino Spinalbese, Sofia Giaele De Donà, Amaurys Perez e Sergio Assisi.

Salta immediatamente all’occhio che, per essere un Grande Fratello Vip, di vipponi ce ne sono ben pochi. Insomma, esclusi alcuni dei nomi più noti, gli altri sono tutte potenziali nuove leve per la tv. Una scelta che Alfonso Signorini ha commentato con molta lucidità in una recente intervista sul settimanale Chi. “Per la prima volta ho puntato meno sui nomi da cartellone perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi”, alla fine, non sono quelli che fanno il programma“ ha spiegato il mattatore, portando gli esempi di “outsider” come Jessica Selassié e Tommaso Zorzi che hanno conquistato la vittoria.

“É meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto” aggiunge il conduttore del GF Vip, raccontando così la sua strategia mirata a puntare sulle personalità e sul trascorso di ognuno piuttosto che sui nomi Vip. Insomma, sarà un GF “Nip”, ma che sicuramente non risparmierà sorprese e colpi di scena. Ci fidiamo!