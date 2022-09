GF Vip 7, “Scesa a compromessi”: l’attacco alla vippona prima dell’ingresso è plateale

A pochi giorni dall’inizio del GF Vip 7 spunta il nome di una nuova concorrente – bomba, ma c’è chi rivela che è dovuta “scendere a compromessi”.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip. Il reality più atteso (e più lungo) dell’anno partirà, come da conferme, il prossimo 19 settembre e fino ad ora le indiscrezione hanno viaggiato alla velocità della luce. Questo perché il mattatore Alfonso Signorini quest’anno ha deciso di combinarla proprio grossa.

Sembra essere una nuova linea ben precisa, quella scelta dal conduttore, di non rivelare il cast ufficiale fino alla prima puntata. Se c’è la certezza sui nomi delle opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, non ce n’è altrettanta sui protagonisti che varcheranno la porta rossa. Tra indizi e tranelli, le uniche ufficialità comunicate attraverso i social erano state fino ad ora due: Giovanni Ciacci e Wilma Goich. C’era un altro “colpaccio” in agguato, però, pronto a spuntare proprio a un passo dall’inizio.

Si tratta di Pamela Prati che, attraverso un’intervista al settimanale Chi, ha comunicato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Una notizia che era nell’aria già da tempo, fin da quando il direttore del giornale ha citato sui social la famosa gag involontaria della showgirl “Chiamatemi un taxi!“.

“Nullità fatta persona”, il blogger spara a zero sulla Prati e lancia la bomba

Non c’è che dire, un ritorno che farà sicuramente discutere. Pamela Prati varcherà la porta rossa a 6 anni di distanza dalla prima edizione del GF Vip, dalla quale fu squalificata per violazioni al regolamento. In questi anni poi, per la showgirl si è aperta una vera e propria battaglia legale con Mediaset, a colpi di querele e cause.

Sembrerebbe, dunque, sospetto il fatto che in breve tempo la bagarre con l’azienda del Biscione si sia risolta pacificamente e le polemiche non hanno tardato ad arrivare. In un clima social già teso per la particolare scelta di Alfonso Signorini, è stato l’Investigatore Social Alessandro Rosica a lanciare l’affondo. “Siamo caduti proprio in basso. Nullità fatta persona. Per entrare ha dovuto ritirare le querele fatte ai programmi. Giusto compromesso“, ha chiosato l’esperto di gossip.

Un attacco senza mezzi termini insomma, che lascia intendere quale sia stata la soluzione al contenzioso. L’attesa sulla sua presenza non manca di certo, visto che la Prati tornerà a riaprire il caso Mark Caltagirone, fantomatico fidanzato che ha fatto parlare di sé per mesi. “Mi fanno tenerezza le persone che arrivano a farti del male, pensa che infelicità. Ho un giardino prezioso da coltivare, non mi importa di loro“, ha dichiarato la vippona pronta a sorprendere a scendere in campo con spacco e tacchi a spillo.