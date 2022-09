Se porti gli occhiali da sole non commettere questo banale errore, molte stanno correndo ai ripari!

Quando indossi gli occhiali da sole per uscire non ci pensi, ma c’è un errore che spesso si commette: ecco come rimediare!

Per molte donne gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile. Ma il fatto che sia necessario indossarli non significa che non siano eleganti e glamour. Anche se li indossi per divertimento, è importante che si abbinino alla tua acconciatura.

Gli occhiali sono una buona scusa per mostrare il proprio stile individuale in un modo che si adatti all’acconciatura. È fondamentale creare una combinazione che crei definizione e texture.

Scegli la giusta acconciatura per i tuoi occhiali da sole

Per molte persone indossare gli occhiali da sole tende ad essere abbastanza fastidioso. Tuttavia, c’è anche chi pensa che il segreto stia nell’abbinare correttamente gli occhiali all’acconciatura. Ci sono alcune acconciature, in particolare, che tendono a valorizzare meglio il viso. Curiosa di scoprire quali sono?

Gli occhiali spesso sembrano essere un elemento superfluo. Probabilmente è più facile quando si tratta di occhiali da sole, perché possiamo sempre toglierli. Ma quali sono le migliori acconciature che si possono sfoggiare sempre con gli occhiali da sole? Vogliamo svelarti quindi quelle migliori, che si adattano ai tuoi occhiali. Forse troverai quella che fa per te e ti renderai conto che portare gli occhiali non è poi così male!

LO CHIGNON: L’ACCONCIATURA INDISTRUTTIBILE

Che sia fatto alla buona, che sa sciolto o bohémien, lo chignon è un tipo di acconciatura su cui puntare quando si tratta di occhiali da sole. Inoltre si tratta di un’acconciatura facile e veloce da realizzare. Riesce a liberare il viso ed è perfetta per mettere in risalto i tuoi occhiali.

IL CASCHETTO ONDULATO: IL TAGLIO DI TENDENZA

Desideri lasciare la tua chioma sciolta? Allora ti consigliamo di optare per un caschetto ondulato. Oltre ad essere un taglio di tendenza, le onde non faranno altro che addolcire il viso. Ricordati però una cosa. Se hai i capelli ricci, evitate dei volumi eccessivi in quanto sovraccaricherebbero il tuo meraviglioso look.

IL PIXIE CUT: IL TAGLIO PIÙ AUDACE

Da diversi anni il pixie cut è uno dei tre tagli di capelli più popolari. È molto semplice e viene scelto da molte star internazionali. E c’è una buona ragione. Infatti si tratta di un’acconcitura che si abbina perfettamente a un paio di occhiali da sole. Non solo, il taglio pixie fa apparire ancora più belli gli occhiali con montatura spessa.