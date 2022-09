Classe innata per Serena Autieri che si mostra chic come un sorso di panna

Quando si pensa alle professioniste del mondo dello spettacolo italiano viene subito alla mente anche la bella e brava Serena Autieri. Il suo stile, poi, senza tempo e mai eccessivo, è un altro dei motivi per cui il pubblico la ama così tanto. Copiamo il suo outfit panna.

In un mondo dove a far notizia ormai sembrano essere solo corpi mezzi nudi e tradimenti vari, le persone di un altro livello vengono apprezzate ancor di più. Serena Autieri alla sfilata primavera estate 2023 di Laura Biagiotti in Campidoglio si è mostrata con un outfit elegante e femminile che va bene ad ogni età e che, di certo, non fa passare inosservate.

Scopriamo come copiare lo charme color panna di Serena Autieri a budget contenuti.

Non è mai troppo presto per uno stile da donna: ispiriamoci a Serena Autieri

La gonna plissettata sta bene ai fisici longilinei ed è perfetta anche per chi ha “le curve al punto giusto” ma andrebbe evitata per chi è decisamente curvy perché oltre a non valorizzare il corpo lo farà apparire senza forma, allargando ulteriormente i fianchi. Meglio quindi altri modelli di gonne lunghe (ma anche di lunghezza midi) che valorizzino come siamo.

Per chi è intenzionata all’acquisto ecco quindi la proposta di La Redoute Collection, scontata del 10% a 50,39 euro. La gonna lunga plissettata sembra l’ideale per il giorno ed è in un fresco giallo pallido che, in questo periodo, andrebbe abbinata ad una canotta bianca attillata dal taglio maschile ed una giacca blu di jeans.

Max Mara Leisure ha realizzato una gonna bianca a pieghe che può assumere un mood rock se messa con anfibi neri e maglia casual anni Ottanta oppure restare pura ed indossata con una blusa in seta ed una giacca coordinata come la nostra vip odierna. Disponibile anche in azzurro, nero e verde oliva, costa 129,99 euro su Zalando.

Cambiando colore, c’è Marella che punta sul jersey laminato beige ed una linea svasata con elastico in vita. Questa tipologia richiede il tacco alto e, viste le giornate ancora calde, si potrebbe approfittare dei sandali acquistati in vacanza. Il prezzo è di 149 euro.

Anche nella primavera del 2023 quindi la tendenza bianco di cui abbiamo visto le sfumature nei capi must-have per l’imminente autunno si conferma tra le soluzioni migliori per gli outfit quotidiani.

Silvia Zanchi