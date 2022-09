Anticipazioni Beautiful, il triangolo colpisce ancora, ma il motivo è inaspettato

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nell’autunno 2022, i triangoli amorosi tornano alla ribalta ma la motivazione non è scontata…

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful per questo autunno 2022!

Beautiful anticipazioni autunnali: tornano i triangoli d’amore!

Nuove anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful. Nelle prossime puntate che andranno in onda in America arriveranno grandissimi cambiamenti per i nostri amati e odiati personaggi.

Nelle puntate americane della soap più longeva, Beautiful, attualmente stanno andando avanti tre linee narrative:

l’affidamento di Douglas Forrester che porterà ad una grandissima battaglia legale fra Hope e Thomas

che porterà ad una grandissima battaglia legale fra Hope e Thomas la storia di Sheila Carter e la sua ossessione per il figlio biologico Finn

e la sua ossessione per il figlio biologico il triangolo d’amore fra Ridge, Brooke e Taylor che si ricollega alla trama del nipotino Douglas.

La battaglia legale e l’affidamento del figlio di Thomas e Hope sarà il fulcro delle prossime puntate autunnali di Beautiful. Difatti, questa situazione condurrà le due famiglie a due posizioni diametralmente opposte. In particolare Brooke e Taylor che prenderanno le posizioni dei loro rispettivi figli e che pretenderanno che Ridge prenda una decisione riguardo lo schieramento.

Per la Hayes, è arrivato il momento giusto per Thomas di riprendersi in mano suo figlio e per questo motivo appoggerà l’idea del figlio di portare Douglas sotto il suo tetto. Dall’altro lato Brooke non condividerà l’idea che Douglas non viva con sua figlia e la sua ritrovata famiglia composta da Liam e Beth.

Per Brooke, dunque, Thomas può solo ambire ad ottenere più tempo dalla coppia da passare col figlio, il quale può avere in Liam una migliore figura di riferimento.