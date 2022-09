Maria De Filippi ha mantenuto la parola: ad Amici 22 ci sarà anche lui!

Maria De Filippi ha mantenuto la parola ad Amici 22, che debutterà sul piccolo schermo a partire da domenica 18 settembre su canale 5, e nel cast di quest’anno spunta anche l’attesissimo nome!

Maria De Filippi dopo mesi di lontananza dal piccolo schermo degli italiani è pronta a fare il suo ritorno in tv. La conduttrice, come di consueto, non tornerà con soltanto un programma ma con ben tre che la vedono al timone di tutto. Non mancherà di intrattenere i telespettatori con una nuova edizione di Tu sì que vales, provando a far anche trovare l’amore ai cavalieri e alle dame di Uomini e Senza. E, parte più importante, dirigerà la scuola più famosa d’Italia.

Domenica 18 settembre su canale 5 ritorna l’amatissimo talent show Amici che giunge alla sua ventiduesima edizione. La conduttrice aveva concluso la passata annata facendo un’importante promessa ad uno dei ballerini e il suo fedele pubblico è curioso di sapere se la parola è stata mantenuta o meno.

Beh, secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, e stando da quanto confermato da un ex protagonista dello show, Maria De Filippi ad Amici 22 ha mantenuto la parola: ci sarà anche lui!

Amici di Maria De Filippi: nel cast confermata la presenza dell’amatissimo ballerino

Maria De Filippi, che è comparsa in uno scatto che lascia pochi dubbi all’immaginazione, ha registrato il primo appuntamento di Amici 22 e l’ex concorrente Christian Stefanelli ha confermato sul suo profilo Twitter, come potete notare dal post incorporato poco più in basso, che l’amatissimo ballerino farà parte del cast!

Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo.

In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo.🤍💜 pic.twitter.com/pXePlaihsr — Christian Stefanelli (@turbojr_) September 14, 2022

“Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo” ha esordito l’ex ballerino della scuderia di Raimondo Todaro facendo riferimento al ritorno di Mattia Zenzola ad Amici 22. “In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo” ha poi concluso, nella speranza che quest’anno il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia possa concludersi nel migliore dei modi e non come in quello precedente dove è stato costretto ad abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute.

Mattia di Amici siamo sicuri che saprà farsi giustizia e il pubblico del piccolo schermo nostrano è pronto a sostenerlo ancora una volta.