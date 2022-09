Emma Marrone, dedica speciale all’uomo della sua vita: parole da brividi

Emma Marrone, parole da brividi e dedica speciale all’uomo della sua vita nel giorno del compleanno: così prova ad andare avanti dopo l’addio a papà Rosario!

Emma Marrone torna a pubblicare una foto su Instagram e lo fa in un giorno speciale per dedicare delle parole ricche d’amore all’uomo della sua vita. Dopo la morte di papà Rosario, la cantante salentina condivide raramente contenuti sui social. Oggi, però, ha scelto di pubblicare una foto aprendo i cassetti dei ricordi per rendere un po’ più sereno questo giorno arrivato in un momento particolare per la sua famiglia.

Legatissima alle sue origini, dopo aver trascorso gran parte dell’estate in Puglia, Emma è tornata ad Aradeo dove la sua famiglia vive, per l’occasione più brutta della sua vita. Dopo l’addio all’amatissimo papà Rosario che ha seguito la sua carriera dal primo giorno, probabilmente, Emma ha scelto di restare ancora con la sua famiglia per poter ritrovare un po’ di serenità anche in vista di un giorno speciale come quello odierno.

Emma Marrone: “Sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”

Gli amori veri, quelli che non passano mai e che restano indelebile nel cuore per sempre, sono quelli con i propri familiari ed Emma lo dimostra dedicando delle parole davvero speciali al fratello Checco che, dopo la scomparsa di papà Rosario, è rimasto l’unico uomo in famiglia.

Legati da un affetto vero e profondo che è diventato ancora più grande con il trasferimento di Emma a Roma dopo la vittoria ad Amici, i due fratelli Marrone si stanno supportando in un momento così difficile dando forza anche a mamma Maria. Oggi, giovedì 15 settembre, Checco compie gli anni e per rendere meno amaro questo compleanno, la cantante salentina ha aperto i cassetti dei ricordi condividendo sul proprio profilo Instagram una foto in cui lei e Checco erano solo due bambini con tanti sogni da realizzare.

“Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia… Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”, ha scritto Emma pubblicando la foto che vedete qui in alto. Una dedica speciale per un pezzo di cuore di Emma.