Test curiosità, dimmi che scarpe mettevi per la scuola e ti dirò chi sei!

Inizia settembre, ricordi quali scarpe indossavi ai tempi di scuola? Fai il test e scopri che persona sei diventata e il tuo stile, la curiosità è ammaliante!

Ogni anno era sempre la stessa storia. Di solito a settembre arrivava qualche malumore di troppo per l’inizio della scuola, ma non si poteva fare altrimenti. Via costumi, occhiali da sole e divertimenti estivi. Con l’arrivo dell’autunno tutto cambiava quando eri adolescente, e con esso avevi nuovi abbigliamenti ed outfit da ricreare. Di che team facevi parte? Non ti stuzzica la curiosità sapere che indossando un certo tipo di scarpe avevi uno stile ben preciso? Scopri che persona sei diventata dal risultato del test!

Innanzitutto, bisogna fare un attimo una bella spolverata ai ricordi. Quanti anni sono passati? Non farti venire la tristezza perché le dita aumentano, ma pensa a quanti bei momenti formativi ti hanno reso ciò che sei, nel bene e nel male.

Ognuno ha determinati ricordi dedicati alla scuola, tutti preziosi ed indimenticabili. Quante volte ti è stato detto “Rimpiangerai gli anni di scuola una volta a lavoro”, e alla fin dei conti, dai o no ragione?

Qualsiasi sia stato il tuo destino lavorativo e se ancora te lo stai creando, ricordare i tempi di scuola reca nostalgia, ma anche tanta felicità. Il tempo passa, i ricordi sono speciali, e lo stile del tempo potrebbe rivelare a che team facevi parte a scuola.

La prima opzione è un semplice paio di sneakers: comode, versatili e senza troppe pretese. La semplicità e la comodità erano i tratti tipici di questo outfit. Se prediligevi quelle bianche di sicuro avresti potuto abbinare un paio con qualsiasi capo, mentre se ne avevi di colorate significa che eri proprio un’appassionata.

Mentre la seconda opzione sono degli stivali pesanti, i tipici anfibi neri: solidi, anticonformisti e grintosi. La forza d’animo può essere manifestata da un paio di scarpe così potente. Inoltre, il nero è un must have che va praticamente su tutto. Nessun problema per abbinamenti, queste scarpe sono un marchio di stile inconfondibile.

Infine, l’ultima opzione è contraddistinta da gli stivali “morbidi”, chiamati UGG: comodi, caldi e stanno bene su tutto. Questa oltre che una scelta di stile era una scelta dettata dalla funzionalità, perché queste scarpe riscaldano i piedi e sono a prova di freddo! Il calore e il comfort vanno prima di tutto, ma anche la comodità.

Soprattutto da questo risultato e con qualche consiglio puoi capire come ricreare l’outfit e se è ancora il tuo look preferito! Che persona sei diventata?

Risultato test curiosità, dalle scarpe di scuola scopri il tuo stile!

Sarai sempre la stessa persona, oppure avrai totalmente rivoluzionato il tuo stile? Sono passati degli anni da quando hai finito la scuola, ma siamo sicuri che parte del tuo look riprende ancora qualche dettaglio da quello del passato. Magari avrai stravolto tutto! In ogni caso con il risultato del test curiosità potrai ricordare ai tempi di scuola che tipo di persona eri, e se con le scarpe che indossavi ti ritrovi in queste descrizioni!

Qualsiasi sia il tuo look, sarà senza dubbio travolgente e sintomo di una persona che sa quello che vuole. Amarsi e dedicare parte dell’attenzione alla cura dei propri outfit è un gesto d’amore verso sé stessi. Tornando al test curiosità, quale scarpe sceglievi ai tempi di scuola?

Se hai indossato le sneakers eri senza dubbio una delle persone più trendy della scuola, e lo sei tutt’ora. Instagram e i trend di moda sono il tuo forte, ma essendo una persona dinamica non abbandoni la comodità. Con una scarpa del genere, sentivi di poter superare qualsiasi compito e cotta scolastica, ed oggi sei diventata una persona: dinamica, sveglia e ottimista! Consiglio di stile: dato che va di moda il vintage, perché non rispolveri le vecchie scarpe? Potresti farle tornare in auge e creare nuovi fantastici outfit da instagrammare!

Invece, se hai optato per gli anfibi, eri una persona forte e a volte incompresa perché non si trovava bene con chi seguiva la massa. Adesso, sei diventata una persona più matura ed hai canalizzato queste energie in buoni progetti per il futuro. Coraggio, ribellione e voglia di raggiungere grandi obiettivi, sono i tratti della persona che indossa questo stivale. Di sicuro, continui a farlo anche oggi! Consiglio di stile: ami il nero di sicuro, ma optare per altri colori, come il vinaccio e il bordeaux può essere una rivoluzione di stile unica.

Infine, se hai scelto le UGG, eri per forza la classica compagna di classe che sentiva sempre freddo! Saresti andata a scuola con una coperta se te lo avessero concesso. Nonostante ciò, amavi i tweed e le giacchette da mettere sopra i jeans, e con queste scarpe ti sentivi proprio a tuo agio. Il tempo è passato, e di sicuro sentirai ancora freddo, e di certo indosserai queste scarpe nei momenti di intimità, perché anche se vanno meno di moda, sono un tuo tratto distintivo. Quindi, le indossi con chi ti lasci andare! Consiglio di stile: sarai una persona che ama le coccole e le romanticheria, seguire uno stile iconico e British come quello della linea Burberry, è un ottimo modo per valorizzarsi!