Questo errore di stile ti invecchia tantissimo, lo fai quando ti vesti

Se anche tu commetti questo errore mentre ti vesti, invecchi la tua immagine. Se vuoi apparire giovane assicurati di evitarlo.

Lo stile è qualcosa che appartiene alla persona perché è un estensione della nostra personalità ma non tutti sanno che lo stile possiede determinati codici e che ci sono errori che vanno assolutamente evitati per non sembrare più vecchi di quanto si è.

Se vuoi apparire al meglio e dare un’immagine di te fresca e pimpante prendi nota dei nostri suggerimenti. Ti spieghiamo tutto quello che assolutamente non devi fare mentre ti vesti perché ti invecchia.

L’errore di stile che ti invecchia mentre ti vesti

Avrai sicuramente notato anche tu che a volte guardandoti allo specchio dopo aver indossato i tuoi abiti hai un aspetto più o meno giovanile. Sicuramente la scelta dei tuoi abiti influisce molto sulla tua immagine finale e sull’età che dimostri. Non bisognerebbe mai stravolgere ed eccedere in fatto di stile per non risultare bizzarri e perfino ridicoli, basta tener conto di qualche piccolo suggerimento per uscire di casa dimostrando almeno 10 anni di meno e senza dare l’impressione di forzare la cosa.

Il più grande errore di stile che devi assolutamente evitare mentre ti vesti riguarda la scelta dei colori. L’errore che la maggior parte delle persone commette nel vestirsi è quello di abbinare capi tono su tono. Questo è il più grande passo falso che tu possa commettere e che tende ad invecchiarti. È vero che alcuni colori come il bianco, il nero, il blu e il beige sono intramontabili, ma solitamente non scontano la tua età. Se vuoi sublimare il tuo aspetto elimina questa cattiva abitudine.

Anziché indossare abiti con la stessa tonalità di colore o simile, punta sul contrasto e prova a giocare con i colori. Più i colori sono vivaci e più sembrerai giovane. Punta su colori che stanno meglio col tuo incarnato, questo espediente avrà l’effetto di un lifting sul tuo outfit. Oltre a giocare con i colori degli abiti puoi giocare anche con i tessuti.

Ora che sai come svecchiare la tua immagine a colpo d’occhio prendi nota anche di questi suggerimenti che producono lo stesso effetto:

Se vuoi dimostrare meno anni devi essere fantasiosa mentre ti vesti. Non pensare che per esempio se indossi un abito da lavoro piuttosto classico tu non possa poi a abbinarlo a scarpe da ginnastica alla moda. Allo stesso modo se indossi un abito casual niente ti impedisce di indossare una giacca di pelle al posto del blazer per stravolgere un po’ quell’aria seria e renderla più sbarazzina.

Ti consigliamo anche di evitare gli abiti Midi se hai più di 40 anni. Le gonne che arrivano fino al ginocchio o al polpaccio ti invecchiano e non slanciano la tua figura. Al posto della gonna fino al ginocchio puoi optare per una gonna a campana a vita alta lunga sopra il ginocchio, vedrai che differenza.

Quando scegli i tuoi abiti poni molta attenzione anche alle forme del tuo corpo. Una figura a clessidra, a pera o a mela necessita di outfit diversi più adatti alla propria morfologia. Per saperne di più leggi: Se ami i vestiti ecco i modelli da scegliere per esaltare il tuo fisico!

Infine ricorda sempre che un outfit va completato con gli accessori giusti. Anche gli accessori producono l’effetto di aumentare o ridurre i tuoi anni. Le perle ad esempio sono bellissime ma sia gli orecchini che le collane di perle tendono ad invecchiare. Scegli piuttosto collane stravaganti e anelli e bracciali XXL, più sono grandi più ti daranno un tocco di giovinezza.

Anche il trucco ha un ruolo importante in questo senso, un bel rossetto dal colore acceso dona luce al tuo aspetto e distoglierà l’attenzione dalle rughe.