Beautiful anticipazioni: tradimento imperdonabile per Bill!

Anticipazioni Beautiful. Bill Spencer non ci sta, il tradimento questa volta è imperdonabile! Ecco cosa è successo nelle nuove puntate!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia dal 28 agosto al 2 settembre 2022!

Beautiful anticipazioni italiane: il tradimento di Justin

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Bill Spencer e suo figlio Liam scoprono il tradimento del loro avvocato di fiducia Justin e non riescono a perdonarlo. Ecco la loro reazione!

Nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, la storia sulla controversa morta di Vinny Walker sta per giungere al termine. Infatti, Bill e Liam sono stati incarcerati con l’accusa di omicidio stradale ai danni dell’amico di Thomas.

Eppure, se avete seguito e letto le nostre anticipazioni saprete che le cose non sono andate esattamente così. Proprio Thomas grazie ad un video arrivatogli sul cellulare ha scoperto che Vinny si è lanciato di sua spontanea volontà sotto la macchina guidata da Liam per incastrare gli Spencer e per aiutare il Forrester a riavvicinarsi ad Hope.

Ma in questa travagliata e complessa storyline si inserisce anche un altro tassello, Justin. L’avvocato dei Spencer, venuto a conoscenza della verità ha deciso di mettere in gabbia Thomas e non fargli rivelare le informazioni in suo possesso, con lo scopo di liberarsi per sempre degli Spencer.

Fortunatamente le sono poi sono andate per il meglio e padre e figlio sono stati scarcerati e sottoposti al solo pagamento di una multa, alla sospensione temporanea della patente e all’obbligo di servizi sociali.

Tuttavia Bill Spencer scopre che Justin Barber lo ha tradito e tramato contro di lui e che era pronto a spedirli in carcere nonostante la loro innocenza. Bill, infatti, non sarà disposto a perdonare Justin, che non soltanto licenzierà ma ripudierà anche come amico. Sarà la fine, dunque, del loro lungo rapporto personale e professionale.