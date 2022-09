Eleonora Brunacci illumina Venezia con l’abito azzurro. Copiamola in tre step

Il detto “l’unione fa la forza” ben rappresenta la coppia di cui fa parte la nostra vip odierna, Eleonora Brunacci Di Vaio. I due (sposati dal 2015) si sono fatti notare anche all’ultima Mostra internazionale del Cinema di Venezia e noi vediamo come ispirarci al suo outfit.

Conosciuta soprattutto come la moglie del fashion blogger – influencer ed imprenditore Mariano di Vaio, Eleonora Brunacci in pochi anni si è affermata come personaggio social (su Instagram vanta ben 1,4 milioni di follower) in costante crescita ed è proprietaria del brand di bijoux per donne e bambini EB Jewels.

Se a tutto ciò aggiungiamo anche che è madre di quattro figli ed ha un ottimo gusto per la moda, allora sembra la donna perfetta.

Come copiare l’outfit tutto italiano di Eleonora Brunacci Di Vaio

Il vestito lungo con spacchetti di Zara (99,95 euro) ha il collo halter realizzato in viscosa, allacciatura incrociata e tessuto arricciato in zona décolleté.

L’abito con scollo sulla schiena di Le Style de Paris è il più simile al modello di Dolce & Gabbana di Eleonora che, del brand amato in tutto il mondo ha scelto anche pochette con brillantini e sandali basic. Tessuto impalpabile e satinato, azzurro delicato e punto vita in evidenza, costa 29,50 euro.

Sempre lungo ma più indicato per il giorno (compreso il brunch della domenica), il vestito plissettato di Marella (269 euro) oltre ad essere un classico intramontabile è perfetto ad ogni età. Molto fine il jersey lurex che crea un bel mix con le maniche morbide.

In ogni caso però è bene accertarci che questo colore stia bene con la nostra carnagione altrimenti tutto il lavoro sarà stato vano.

Un’altra star che ci ha conquistate a Venezia è stata Francesca Barra, con un abito di altri tempi, infatti era più elegante di molte giovani vip desnude. La classe, si sa, per quanto si spenda per questo e quel capo d’abbigliamento firmato, non si può comprare. La bella notizia è che con un ottimo portamento e con i nostri consigli quotidiani, la mission si potrà raggiungere con risultati più che soddisfacenti. Provare per credere!

Silvia Zanchi