Pennette al forno con ricotta, uova e guanciale: sarà domenica tutti i giorni

C’è sempre un buon motivo per preparare la pasta al forno e ancora di più se cono le pennette al forno con ricotta, uova e guanciale

Diciamo la verità: la pasta al forno, in tutte le sue versioni, è uno dei primo piatti che sulla nostra tavola non può mai mancare. Significa compagnia, significa famiglia, amici, voglia di stare insieme.

Ma queste pennette al forno con ricotta, uova e guanciale sono buone anche da preparare tutti i giorni, non serve aspettare un pranzo importante.

Pennette al forno con ricotta, uova e guanciale: anche vegetariane

Se vogliamo una versione vegetariana di questa pasta al forno basterà sostituire il guanciale con delle nocciole o delle mandorle spellate.

Ingredienti:

400 g di pennette rigate

190 g di guanciale a dadini

4 uova medie

300 g di ricotta vaccina

120 g di pecorino grattugiato

500 ml di latte intero

50 g di farina 00

80 g di burro

1 noce moscata

2 cucchiai di olio extravergine

sale fino q.b.

pepe q.b.

Preparazione: pennette

Partiamo dalla pasta: mettiamo a lessare le pennette rigate in una pentola con acqua già salata e scoliamole quando mancano un paio di minuti prima della loro cottura al dente. Versiamo la pasta in una ciotola e condiamola subito con l’olio extravergine per non farla attaccare.

In un pentolino mescoliamo 60 grammi di burro con la farina setacciata, accendiamo e aspettiamo che sia tostata, mescolando con una frusta a mano. Poi versiamo il latte ancora freddo di frigorifero continuando a mescolare con la frusta.

Insaporiamo la besciamella con un paio di pizzichi di sale (a meno di non usare burro salato) e quale grattata di noce moscata, lasciandola cuocere per qualche minuto fino a quando si addensa. Ci serve ancora abbastanza liquida, non proprio compatta. A quel punto quindi spegniamo e teniamo da parte.

In una ciotola usando sempre la frusta a mano lavorate la ricotta a crema, cioè fino a che diventa bella soffice. Aggiungiamo due terzi del pecorino e poi un uovo alla volta facendolo assorbire prima di aggiungere quello successivo.

Sbattiamo bene con la frusta, regoliamo di sale e insaporiamo con una generosa macinata di pepe fresco, tenendo poi da parte.

Infine lasciamo rosolare il guanciale in una padella antiaderente a fiamma medio-alta, senza aggiungere nessun grasso, fino a quando diventa croccante. Scoliamolo con un mestolo forato per eliminare il grasso che perde in cottura e lasciamolo asciugare su carta assorbente da cucina.

A quel punto aggiungiamo il guanciale croccante al composto di uova e ricotta, mescoliamo bene e siamo pronti per preparare la nostra pasta al forno.

Riprendiamole le pennette rigate e versiamole sul fondo di una pirofila leggermente unta con il resto del burro che ci è avanzato. Poi versiamo tutto il condimento sopra la pasta e completiamo con la besciamella e poi il pecorino che abbiamo tenuto da parte.

Inforniamo a 190° per 20 minuti accendendo il grill negli ultimi 2 minuti per dorare la superficie e serviamo le pennette al forno con ricotta, uova e guanciale.