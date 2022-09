Jessica Selassiè splende: il costume scivola via, bellezza mozzafiato

Jessica Selassiè in versione Madre Natura: il pezzo superiore del bikini scivola via e la vincitrice del GF Vip incanta con una bellezza spettacolare.

Jessica Selassiè lascia senza fiato tutti i suoi fan. Sempre più bella, sempre più in splendida forma, la vincitrice del Grande Fratello vip 6 regala ai fan una foto davvero mozzafiato in cui sfoggia tutta la sua bellezza e sensualità.

Sempre più consapevole di essere una giovane donna con una bellezza fuori dal comune, approfittando delle ultime giornate estive, Jessica indossa il bikini per lasciarsi immortalare in foto che esaltano le sue forme. Le origini etiope le donano dei lineamenti perfetti e particolari e una carnagione ambrata che la rende ancora più irresistibile. A tutto ciò si uniscono delle forme spettacolari che Jessica sfoggia in bikini.

Jessica Selassiè, fisico mozzafiato per la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 e i fan impazziscono

In attesa che parta ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip che aprirà i battenti lunedì 19 settembre, i concorrenti della scorsa edizione continuano a catalizzare l’attenzione dei fan. Se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono resi protagonisti di una proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022, la vincitrice Jessica ha deciso di osare e, guardando la foto che ha pubblicato su Instagram, ha tutte le ragioni per farlo.

Senza mostrare il viso di cui si notano solo le labbra, Jessica pubblica la foto che vedete qui in alto in cui indossa semplicemente uno slip. Il decolletè è abilmente coperto dai lunghi capelli della Selassiè che, oggi, appare decisamente diversa rispetto a qualche anno fa. Un cambiamento fisico, quello della Selassiè, iniziato nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove, nel corso dei sei, lunghi mesi, è dimagrita molto.

Quello di Jessica, tuttavia, non è solo un cambiamento fisico, ma anche caratteriale. La Jessica di oggi, infatti, è più sicura di sè e più consapevole della propria bellezza che i fan apprezzano tantissimo come potete vedere dai commenti sotto la foto. Elegante, raffinata, bellissima e sempre molto semplice, Jessica continua a far innamorare di sè il pubblico che, dopo averla eletta vincitrice del Grande Fratello Vip 6, è pronto a sostenerla in tutti i suoi, nuovi progetti.