Il mascara è secco? Non gettarlo, con questo trucco risparmierai un capitale in profumeria!

Il mascara si secca troppo velocemente? Niente paura, con questo semplicissimo trucco potrai continuare ad usarlo e risparmierai tantissimo.

Il mascara è uno degli elementi di make up che “finisce” prima. Pochissimo tempo dopo averlo acquistato, infatti, spesso lo troviamo secco e, quindi, già non possiamo più utilizzarlo.

Ci sono varie buone notizie però al riguardo: innanzitutto esistono dei metodi utili per poter prevenire ciò e fare in modo che non accada.

Per farlo, però, è necessario capire perché il mascara si secca. Questo accade quando trascorre troppo tempo a contatto con l’aria.

Il segreto, quindi, è muovere sempre la spazzola lentamente, non farla scorrere troppo rapidamente all’interno del contenitore, perché in questo modo l’aria entra troppo facilmente.

Detto ciò, potrebbe comunque succedere che il nostro mascara dopo un po’ si secchi. Come possiamo fare quindi a questo punto? Esistono diversi metodi infallibili.

Cosa fare se il mascara si secca

Quando il mascara si secca, non devi immediatamente buttarlo: anziché sprecarlo, infatti, puoi semplicemente mettere in atto un trucchetto utile per poterlo continuare ad usare.

Questo, non molto conosciuto, consiste nell’usare il collirio. Ci basterà prenderne uno – andrà benissimo sia la confezione tradizionale, che quella monouso – e versare un paio di gocce all’interno del mascara.

A questo punto ti basterà mescolare un po’ il tutto ed immediatamente vedrai che uscirà tutto il prodotto che era nella confezione, ma che era troppo secco per essere prelevato.

Se non hai il collirio a casa, niente paura. Puoi usare tranquillamente anche le cosiddette gocce oculari: otterrai esattamente lo stesso effetto.

E se non hai neanche queste, c’è un’altra soluzione: l’olio di oliva. Potrai infatti inserire alcune gocce – ma anche una sola basta e comunque non usarne più di un paio – e mischiare tutto.

Un altro trucco? Prendere il nostro mascara secco e metterlo nell’acqua calda. Spesso, infatti, anche il freddo fa sì che il prodotto si irrigidisca (infatti in inverno è più frequente che ciò accada).

Ti basteranno 5 minuti nell’acqua calda e il tuo mascara sarà come nuovo. Attenzione però ad immergerlo solo fino all’apertura del tappo.

Allo stesso modo, potresti provare a riscaldarlo letteralmente nel microonde. In questo caso, però, occhio al tempo: non dovrà infatti restare all’interno dell’elettrodomestico più di 25 secondi.

Inoltre aggiungi accanto al mascara un bicchiere d’acqua: se non lo fai, le onde elettromagnetiche saranno troppo forti.

Questi ultimi metodi, però, vanno usati con parsimonia, dal momento che il calore, secondo alcuni esperti di make up, potrebbe rovinare a lungo andare i cosmetici.