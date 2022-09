Non sprecare il make up che credi finito, riutilizzalo così

Sprecare i prodotti di make up è un vero peccato, perché in questo modo spendi soldi inutili e contribuisci a distruggere il Pianeta: ecco come li puoi continuare ad usare quando li credi finiti, per evitare di buttarli.

I prodotti di make up costano e non poco. Spesso – soprattutto alcuni trucchi – durano davvero poco.

A quel punto in genere cosa facciamo? Li andiamo a ricomprare, pensando che tutto sia perduto.

Ma non teniamo conto di una cosa: trovando il modo per continuare ad utilizzarli aiuteremmo noi stessi, le nostre tasche ed il Pianeta, dal momento che sappiamo benissimo che il make up è altamente inquinante.

Quindi come possiamo trovare una soluzione ad ogni prodotto di make up finito: ecco come li possiamo riutilizzare, uno ad uno.

Ecco come utilizzare i prodotti di make up che credi finiti

Continuare ad utilizzare i prodotti di make up che crediamo finiti è davvero facilissimo, diciamo subito questo, basta capire come fare.

Partiamo subito dal fondotinta liquido. Se è rimasto solo un po’ di residuo sotto alla boccetta e non riesci ad estrarla, potresti versarci dentro un po’ di crema per il viso: in questo modo otterrai una crema idratante colorata.

Passiamo a questo punto alla cipria. Spesso capita che ad un certo punto diventi talmente compatto da non riuscire più ad essere utilizzato. Ti basterà prendere una limetta per le unghie ed usarla per grattare via lo strato superficiale: quello che c’è al di sotto sarà perfettamente utilizzabile.

Adesso è il turno del correttore. In questo caso abbiamo due diverse strade davanti a noi: tutto dipende da quale usiamo, dal momento che esistono sia quelli in stick che con scovolino.

Nel primo caso, spesso crediamo che sia finito, ma non è così. Quando arriva però quasi alla fine è molto difficile usarlo, anche perché potremmo avvertire anche un certo fastidio passandolo sul viso. Come fare? Basta prendere una spatolina, passarla sopra e prelevare il prodotto da usare.

Nel secondo caso, invece, quando il prodotto sembra quasi finito, per evitare sprechi dovremo solo togliere l’anello di plastica che si trova sulla parte superiore ed il gioco è fatto.

Finalmente è arrivato il turno dell’ombretto. Anche in questo caso possiamo farlo durare di più. Come? Prendendo un po’ di alcol, mettendolo su un batuffolo di cotone e passandolo su tutta la superficie della nostra trousse (oppure sul singolo ombretto chiaramente).

In questo modo elimineremo la polvere sopra ed il nostro ombretto sarà visivamente più lucente e poi durerà di più.

Spesso con questo prodotto capita anche un’altra cosa spiacevole: potrebbe rompersi. Anziché sprecarlo però, anche in questo caso possiamo ricompattarlo.

Basta ridurlo completamente in povere e metterlo in un’apposita cialda, poi versarvi sopra qualche goccia di alcol e mischiare fino ad ottenere una crema.

Basterà poi farlo evaporare et voilà, ecco ricomparire il nostro ombretto come nuovo.

Passiamo adesso al rossetto. Se usiamo quello in stick e ci sembra quasi finito, possiamo semplicemente prelevare il prodotto e mischiarlo con un po’ di balsamo labbra: in questo modo avremo ottenuto un prodotto idratante colorato.

Un’altra possibilità è che il rossetto si spezzi in due. In questo caso molte volte tendiamo a pensare che ormai sia inutilizzabile, ma in realtà basta prendere un accendino e passarlo alle estremità. Così molto semplicemente il rossetto si ricomporrà.

Se invece ti sembra finito, controlla bene che non ci sia del prodotto residuo. Basta rimuovere il rossetto dal supporto e porlo in una jar, così da poter continuare ad usarlo. In alternativa, puoi lasciarlo dov’è, ma aiutarti con un pennellino per poterlo ancora usare.

Diverso è il caso del lip gloss. In questo caso basterà staccare la valvolina di plastica per poter usare fino all’ultima “goccia” di prodotto. Se invece si secca, basta immergere il contenitore nell’acqua bollente e il lip gloss tornerà della giusta consistenza per essere usato.

Arriviamo al mascara, uno dei prodotti più discussi, perché è tra quelli che dura di meno in assoluto. Spesso in realtà ci sembra finito, ma semplicemente è diventato troppo secco e quindi non riusciamo più a passarlo sulle nostre ciglia.

Come fare in questo caso? Basta versare al suo interno qualche goccia di lacrime artificiali (si trovano in farmacia, ma anche online). Ne bastano tranquillamente 4 – 5, non bisogna esagerare.

Se non le hai e non vuoi acquistarle, potresti usare un paio di gocce di olio di ricino. Attenzione solo a non usare l’acqua, che non solo è inutile, ma rischia anche di rovinare l’intero prodotto.

Un discorso simile vale per lo smalto. Spesso diventa troppo denso quando sta per terminare e quindi non possiamo più stenderlo sulle nostre unghie. Come fare in questo caso?

Basta immergere la boccettina nell’acqua calda e lasciarlo qualche minuto. Dopo ti basterà asciugarlo ed agitarlo e sarà pronto per essere ancora usato.

Se invece credi che il tuo eyeliner sia finito, aspetta un attimo: prova ad aggiungere un po’ di primer, mischiato ad acqua e glicerina e riscalda la confezione (anche con il phon). A questo punto si solidificherà al punto giusto e potrai usarlo ancora.

Chiude questa lista di metodi per riutilizzare i prodotti di make up la matita. E per matita si intende sia quella occhi che quella labbra, che possiamo trattare allo stesso modo.

Se vuoi usarla fino alla fine, ti basta prendere un pennellino angolato, che userai per applicare i residui.

Se invece stai cercando un metodo per truccarti a costo zero, ecco come puoi fare usando dei prodotti inimmaginabili.

In ogni caso, adesso sai che quando credi che un prodotto di make up sia finito, non dovresti buttarlo: quasi tutti si possono continuare ad usare, sarebbe bene farlo.