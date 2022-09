Lulù Selassiè, silenzio su Manuel: per lei arrivano i complimenti più belli

Lulù Selassiè resta in silenzio e non commenta la nuova storia d’amore di Manuel Bortuzzo e per lei arrivano i complimenti più belli.

Lulù Selassiè resta una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più amate dal pubblico. In attesa che parta la settima edizione che prenderà il via lunedì 19 settembre, le notizie sui concorrenti della sesta edizione non si placano. Tra gli ex inquilini che hanno animato gli ultimi mesi c’è sicuramente Lulù per la fine della sua storia d’amore, nata all’interno della casa, con Manuel Bortuzzo.

Dal giorno in cui Lulù e Manuel si sono detti addio sono passati più di quattro mesi. Se Lulù è ancora single e ha trascorso tutta l’estate con le sorelle Jessica e Clarissa e gli amici, Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore ed è uscito allo scoperto con la tiktoker Angelica Benevieri.

Lulù Selassiè riceve i complimenti della campionessa Monica Contrafatto

Lulù Selassiè non ha mai nascosto i propri sentimenti nei confronti di Manuel Bortuzzo anche dopo la fine della loro storia d’amore. Di fronte alla nuova relazione del nuotatore, Lulù non ha rilasciato alcuna dichiarazione e non ha lanciato frecciatine sui social. Silenziosa e concentrata sulla propria carriera, Lulù sembra non voler condividere più i propri sentimenti sui social. Una reazione, quella della Selassiè, che i fan hanno particolarmente apprezzato.

Nelle scorse ore, inoltre, a complimentarsi con Lulù per l’atteggiamento che ha sempre avuto nei confronti di Manuel Bortuzzo è stata la campionessa paralimpica Monica Contrafatto che ha risposto alle domande dei followers lasciandosi andare ad un’importante riflessione su Lulù che avrebbe avuto contatti telefonici con Manuelfino a poche settimane fa.

“E’ una ragazza giovane che ho apprezzato molto nel momento in cui è andata oltre l’apparenza guardando la sostanza di una persona così come dovrebbero fare tutti”, scrive Monica Contrafatto sottolineando come, nell’attuale società, si sia più importanza all’aspetto fisico etichettando le persone senza badare a ciò che le persone hanno nel cuore.

“Da amputata, molte volte, la gente mi guarda con gli occhi del poverino, altre non vedono le differenze. Anzi, le differenze colgono il meglio e ne traggono spunto per non abbattersi e rinascere e lei è tra quelle che guarda le persone per quel che sono e non in che condizioni vivono”, ha concluso la campionessa.