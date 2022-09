La nota conduttrice di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti i suoi fan con l’amaro in bocca. Ecco cosa ha rivelato in una recente intervista.

Antonella Clerici ha smentito di recenti le insistenti voci che circolavano su di lei e sul compagno Vittorio Garrone. I fan, infatti, hanno sempre pensato che i due si sarebbero sposati nei prossimi mesi e la loro unione “formale” era quasi ornai data per scontata. A distruggere i loro sogni d’amore, però, ci ha le dato la stessa Clerici che ha anche spiegato i motivi per i quali non sposerà (almeno per il momento) il suo amato compagno.

Brutte notizie per i fan di Antonella Clerici (a proposito, vi ricordate com’era a inizio carriera?). La nota conduttrice de La prova del cuoco e di È sempre mezzogiorno ha smentito con forza le voci che la vedrebbero prossima al matrimonio con il compagno Vittorio Garrone, spiegando anche i motivi per cui le nozze non sono al momento in programma. A fare circolare la notizia erano stati alcuni amici della conduttrice a inizio agosto, le cui affermazioni avevano mandato i fan in visibilio. Ma per quale motivo Antonella e Garrone non si sposeranno?

Antonella Clerici, la dichiarazione sulle nozze con Garrone delude i fan

Niente fiori d’arancio imminenti per la nota e andata conduttrice Antonella Clerici e il suo compagno Vittorio Garrone. Una notizia ha lasciato i fan senza parole e molto delusi.

Da inizio agosto, infatti, erano cominciate a circolare voci insistenti di un matrimonio imminente tra la conduttrice e il suo compagno, messe in giro da alcuni amici. Persino il settimanale Dipiù aveva parlato del prossimo matrimonio tra i due, atteso per il 2023. Secondo il settimanale Garrone aveva già fatto la proposta alla sua metà e i preparativi erano già iniziati.

Da poco è però arrivata la chiara e decisa smentita della conduttrice, che ha affermato che non ci sono nozze in programma per il prossimo futuro. “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti”, ha asserito la Clerici (che di recente ha fatto una dichiarazione molto dolorosa). “Stiamo bene così, siamo una famiglia e ci amiamo. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”. Una scelta senz’altro ponderata quella di Antonella, che ha già dovuto vivere due dolorosi divorzi in passato e non ha intenzione di ricadere negli stessi errori. Ora, più matura e consapevole, vuole godersi la serenità di un amore senza “obblighi”, libero e senza pensieri. Una vera rinascita per l’amatissima conduttrice che sembra aver finalmente trovato la felicità.