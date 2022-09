Federica Pellegrini brucia le tappe: dopo le nozze arriva l’annuncio che scatena il web

Federica Pellegrini ha deciso di bruciare tutte le tappe dopo le recenti nozze con Matteo Giunta scatenando gli utenti della rete.

Federica Pellegrini ha da poco coronato il suo sogno d’amore insieme a Matteo Giunta. I due, dopo diverso tempo insieme, hanno deciso di diventare marito e moglie e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più felici di ciò vedendo finalmente la propria beniamina aver trovato l’anima gemella in quanto al suo fianco appare più felice che mai.

Negli scorsi giorni però la sportiva ha scatenato gli utenti della rete in quanto in una recente intervista a Il Corriere della sera ha deciso di venire allo scoperto rivelando i suoi piani per il futuro. L’annuncio di Federica Pellegrini ha scatenato gli utenti della rete che dopo le nozze ha deciso di bruciare tutte le tappe.

L’annuncio di Federica Pellegrini dopo le nozze scatena gli utenti della rete

Federica Pellegrini, che ha incantato gli utenti della rete con una foto in bikini mozzafiato, durante il corso della recente intervista ha ammesso che lei e Matteo Giunta a pochi giorni dalle nozze hanno deciso di bruciare tutte le tappe in quanto già pensano di allargare la famiglia in quanto lei già sogna di diventare madre.

”I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno” ha esordito la nuotatrice durante il corso dell’intervista. “Non vedo l’ora di essere madre“ ha poi confermato, rivelando di non vedere l’ora che arrivi questo tanto atteso momento. “Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia” ha poi concluso scatenando gli utenti della rete che ora non vedono l’ora di vedere la loro beniamina nelle vesti di mamma considerato che questo ora è il suo più grande desiderio e non vede l’ora di scoprire quali sono le forti emozioni che si provano durante il corso della gravidanza.

Federica Pellegrini non vede l’ora di diventare mamma e i suoi fedeli sostenitori ora non aspettano altro che il grande annuncio da parte sua e di suo marito Matteo Giunta.