La compagnia aerea ha perso la tua valigia? Ecco i passi da seguire

Ti sei resa conto che la compagnia aerea ha perso la tua valigia? Non preoccuparti, segui i nostri consigli.

Quanti di noi sono ansiosi di rivedere la propria valigia al ritiro bagagli? A qualcuno però sarà capitato o capiterà in futuro di non vederla arrivare.

E allora a questo punto cosa si può fare? Noi siamo qui proprio per aiutarti: segui passo dopo passo i nostri consigli.

Come recuperare la propria valigia

Se il tuo bagaglio viene smarrito, ci sono delle misure che puoi adottare per riaverlo e per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

La compagnia aerea può rimborsare le spese giornaliere e il valore degli oggetti smarriti, ma la cosa importante è agire immediatamente e non aspettare. Ecco cosa fare in caso di smarrimento del bagaglio.

Contattare la compagnia aerea

La prima cosa da fare è contattare la compagnia aerea. Non lasciare l’aeroporto prima di aver parlato con un rappresentante. L’opzione più rapida è quella di parlare con l’addetto al ritiro bagagli o al banco del check-in. In alternativa, chiama la compagnia aerea se non riesci a trovare un rappresentante. La compagnia aerea dovrebbe fornire un numero verde da chiamare per ricevere aggiornamenti sulla denuncia di smarrimento del bagaglio. Dovresti anche consultare la pagina della compagnia aerea dedicata ai bagagli smarriti per vedere la loro politica.

Richiedere la consegna a casa o all’alloggio

Assicurati di lasciare i tuoi recapiti in modo che la compagnia aerea possa contattarti per eventuali aggiornamenti. La maggior parte delle compagnie aeree consegnerà a mano il bagaglio a casa o in albergo una volta arrivato.

Richiedere il rimborso del bagaglio registrato

Alcune compagnie aeree rimborsano le spese per il bagaglio registrato se il ritardo del bagaglio è di almeno 12 ore dopo la presentazione della richiesta. Per questo motivo il tempo è fondamentale. Informare immediatamente la compagnia aerea significa far partire prima il tempo per ricevere il rimborso.

Presentare una richiesta di risarcimento alla compagnia aerea dopo 24 ore

La maggior parte delle compagnie aeree consente di ottenere un risarcimento dopo che i bagagli sono stati smarriti per più di 24 ore. A questo punto, presenta il modulo di reclamo del bagaglio. È necessario elencare un inventario degli oggetti imballati e un valore approssimativo. La compagnia aerea utilizzerà queste informazioni per determinare il risarcimento per gli oggetti smarriti o danneggiati. In ogni caso, è una buona idea avere delle foto della valigia.

Controllare che la valigia non sia danneggiata

Se la compagnia aerea trova il tuo bagaglio, ispezionalo immediatamente per verificare che non sia danneggiato. È probabile che si offra di riparare o sostituire la valigia. Tuttavia, è necessario informare la compagnia entro 24 ore dal ricevimento del bagaglio. Sarà necessario presentare un altro modulo per la procedura di riparazione. La compagnia aerea potrebbe richiedere anche la ricevuta originale di acquisto della valigia danneggiata e del suo contenuto. È buona norma fotografare gli articoli danneggiati prima di spedirli per la riparazione. La compagnia aerea potrebbe richiedere l’invio di foto durante la presentazione del reclamo.

Cercare gli oggetti mancanti

Oltre a controllare che la valigia non sia danneggiata e che gli indumenti non siano sporchi, verifica se mancano degli articoli registrati. Potrebbe essere necessario contattare l’aeroporto per verificare se hanno in mano un articolo che corrisponde alla tua descrizione. In caso contrario, potresti ottenere un risarcimento dalla compagnia aerea o da un’altra polizza assicurativa.