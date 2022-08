Federica Pellegrini, bikini mozzafiato e vacanze in famiglia prima del sì

Federica Pellegrini si prepara per il matrimonio con un po’ di relax in famiglia, intanto sfoggia un bikini mozzafiato.

Sono momenti speciali per la splendida Federica Pellegrini, sempre più vicina al giorno del “Sì”. Manca pochissimo e cresce la trepidazione per quello che potrebbe rivelarsi il matrimonio dell’estate. Si può dire che i dettagli sono già tutti (o quasi) noti, mentre le esclusive sono pronte ad accaparrarsi gli scatti del momento importante.

La nuotatrice veneta coronerà il suo sogno d’amore con l’ex allenatore Matteo Giunta il prossimo 27 agosto, dopo quasi 5 anni di relazione. Un sentimento che la coppia ha cercato, per i primi tempi, di tenere lontano dai riflettori, perlomeno fin quando Federica non ha detto stop alle sue competizioni sportive. “Ho fatto io il primo passo e anche il secondo… ci ho messo tanto a farlo smollare“, aveva dichiarato in un’intervista, raccontando di essere stata lei a prendere l’iniziativa.

Il matrimonio scelto dagli sposi si prospetta all’insegna del divertimento. La location è Venezia e il numero degli invitati dovrebbe aggirarsi attorno ai 160, per una cerimonia e festa super segreta. “Vogliamo un matrimonio divertente, ora tocca al nostro wedding planner Enzo Miccio realizzarlo“, ha annunciato l’atleta.

Relax pre-matrimonio, fisico da urlo per Federica al mare

Mentre Matteo Giunta è partito per il suo addio al celibato con un gruppo di amici all’Albetone, lei invece ha festeggiato con amiche a Formentera. Nessuno stripper nella zona, però, soltanto un costume bianco con la scritta “Bride to be”, un po’ di tuffi in mare e tante risate.

Prima di tornare a riunirsi con il futuro sposo per un’altra piacevole giornata insieme, la Pellegrini si è concessa un po’ di sano relax in famiglia. In un album condiviso negli ultimi giorni sul suo seguitissimo profilo Instagram, la nuotatrice regala una serie di scatti che ritraggono i momenti più belli di queste giornate. “Questa settimana è passata troppo velocemente…fratello non ti sopporto più…torno a casa“, scrive simpaticamente Federica.

Le foto però, mostrano solo tanto affetto familiare e dei bellissimi sorrisi di mamma e papà. In uno scatto favoloso la divina si mostra in tutto il suo splendore, regalando una visione del suo fisico statuario. Distesa su un manto d’acqua cristallina, mentre emerge un retroscena sul matrimonio, la futura sposa indossa un bikini nero con un gioco di incroci sul busto.

Gambe in bella vista e viso disteso, ci prepara così a godere dei prossimi emozionanti momenti della sua vita. E mentre la vediamo galleggiare nel suo elemento, immaginiamo già quale splendore sarà con il suo abito bianco!