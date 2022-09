La villa extralusso di Totti è nel mirino: lei non ci sta, reazione furiosa

Mentre prosegue la battaglia legale sulla separazione Blasi-Totti spuntano nuovi dettagli sulla villa extralusso dell’Eur: la reazione di lei è furiosa

Colpi di scena quotidiani nella soap opera che ormai da mesi coinvolge gli italiani. In realtà, a questo punto c’è poco di falso nelle vicende che vedono coinvolti Ilary Blasi e Francesco Totti, sempre più ai ferri corti. Gli ex coniugi proseguono la loro battaglia legale sulla separazione dell’ingente patrimonio, mentre si attendono ufficialità.

Nei primi tempi successivi ai comunicati ufficiali, la madre di famiglia ha scelto di staccare dal mondo mediatico dedicandosi ad una serie di vacanze ristorative, tra Zanzibar, Dolomiti, Sabaudia e Croazia. Il Pupone, invece, continua a viversi la sua relazione d’amore con Noemi Bocchi che però sarebbe impaziente di portare tutto alla luce del sole. A quanto pare un compromesso ci sarebbe e riguarda proprio la divisione dei beni.

Stando agli ultimi aggiornamenti rivelati da Chi, ci sarebbe una trattativa in corso che riguarda l’acquisto di una nuova dimora (sicuramente non da poco). “Lei avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico“, scrive il magazine diretto da Signorini, rivelando che in compenso lui potrebbe guadagnarsi la libertà sulla sua nuova relazione.

La villa appare nel video di Chanel, i social ironizzano sulla ricchezza e lei risponde

Che la villa in cui risiedono i figli di Totti non sia una casetta come le altre, era già noto. La mega residenza extralusso dell’Eur ha sempre fatto discutere, figuriamoci se poi ci si mette Chanel a mostrarne alcuni “dettagli” sui suoi profili social. La ragazza ha, infatti, un seguitissimo canale TikTok, dove si diverte a realizzare brevi video tipici di una teenager della sua età.

Nella sua ultima pubblicazione, la bellissima copia di Ilary, che nel frattempo si è mostrata in un altrettanto lussuoso hotel, ha condiviso con uno sfondo musicale, alcuni semplici scatti in cui è seduta su una poltroncina del suo soggiorno. Ma di sicuro non passa inosservato lo sfondo, quello in cui si vede uno scorcio di un salone immenso con altrettante lussuose poltrone, maxi-schermo ed una tenda a specchietti argentati. Insomma, non proprio una “casetta” che tutti possono permettersi.

Naturalmente è bastato poco per scatenare i commenti dei follower della Totti, che hanno sottolineato con battute ironiche il lusso dell’abitazione. “2 Soldi la casa“, scrive qualcuno, ma la risposta della super glamour ragazza non è tardata ad arrivare. “Devi guardare me non la casa“, commenta Chanel piccata, come per voler replicare una volta per tutte a quanti continuano a speculare sulla ricchezza di famiglia. Certo, le critiche non si sono placate, come si vede da un ulteriore commento di qualcuno che aggiunge “Due soldi la maglietta“, in riferimento all’elegantissima t-shirt in maglia indossata dalla ragazza, con visibile e riconoscibilissimo logo Fendi.