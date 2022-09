Coppia del Trono Over bloccata, Maria dice no: prima di Uomini e Donne non se ne parla

La coppia del Trono Over è rimasta bloccata. Maria De Filippi ha detto di no prima dell’inizio di Uomini e Donne.

La coppia del Trono Over ha trovato l’amore durante il corso della loro esperienza all’interno del programma di successo di Maria De Filippi. Tant’è che dopo la fine della loro esperienza negli studi Elios di Roma hanno deciso di convolare a nozze e così è stato: da poco, infatti, hanno fatto il grande passo e si sono detti sì.

Il pubblico della rete che ha avuto modo di seguire tutte le fasi della loro storia d’amore era curioso di sapere qualcosa in più sul loro grande giorno e di vedere qualche dettaglio in più sul ricevimento e gli abiti scelti. Purtroppo però la loro volontà non è stato accolta e delle nozze tutto tace così i loro fedeli sostenitori gli hanno chiesto come mai non avessero ancora pubblicato alcun contenuto relativo alle nozze e subito dopo è arrivato il chiarimento inaspettato.

Uomini e Donne: la coppia del Trono Over bloccata da Maria De Filippi

La coppia di Uomini e Donne, dove l’ex tronista è stato costretto ad ammettere tutto quanto, purtroppo non ha ancora potuto condividere questo magico momento insieme ai suoi fedeli sostenitori in quanto sarebbe arrivato un divieto da parte di Maria De Filippi.

A fare chiarezza è stata Pamela Barretta, ex dama del programma, che attraverso i suoi canali social ha ammesso che Biagio e Caterina del Trono Over avrebbero voluto condividere le nozze con gli utenti della rete ma purtroppo non hanno ancora potuto farlo in quanto le immagini esclusive delle nozze saranno trasmesse durante il corso della nuova stagione di Uomini e Donne e per questo motivo, fin quando non andranno in onda, non potranno pubblicare alcun contenuto relativo al matrimonio.

Fortunatamente manca davvero poco all’inizio di questa stagione e la coppia nata negli studi Elios di Roma potrà condividere tutti i dettagli che il pubblico non riuscirà a vedere durante il corso della messa in onda.