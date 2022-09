Uomini e Donne, l’ex tronista colto sul fatto: il dettaglio non mente

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato colto sul fatto e non ha potuto più nascondersi: il dettaglio non mente!

L’ex tronista di Uomini e Donne ha da poco annunciato la fine della sua storia d’amore. I due si sono conosciuti proprio durante l’esperienza negli studi Elios di Roma e la loro relazione è durata quasi due anni ma purtroppo hanno deciso di dirsi addio e separare le loro strade.

Da quel momento lui è stato avvolto dal gossip in quanto è stato beccato in compagnia di Roberta Di Padua e tutti hanno subito pensato, in quanto lei non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronto, che ci fosse del tenero tra loro ma così non è. Altri ancora non hanno potuto fare a meno di notare che Davide Donadei, è lui il protagonista di questa notizia, che sui suoi profili social sono ancora presenti le foto che lo ritraggono al fianco di Chiara Rabbi e tutti hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma tra loro, ma la verità sembrerebbe essere un’altra.

Davide Donadei dopo Uomini e Donne fa un’inedita confessione su Chiara Rabbi

Davide Donadei dopo Uomini e Donne, dove un’ex coppia del programma ha deciso di convolare a nozze, ha deciso di interrompere la sua storia con Chiara Rabbi durata qualche anno ma nonostante ciò sul suo account social ha deciso di mantenere le vecchie foto scattate insieme.

Secondo gli utenti della rete questo è un chiaro segno da parte sua di voler tornare insieme, ma nelle scorse ore onde evitare qualsiasi tipo di fraintendimento ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare come stanno davvero le cose.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che non ha alcuna intenzione di eliminare quegli scatti insieme e non perché prova ancora qualcosa nei suoi confronti ma semplicemente perché non vuol dire che se tutti fanno questo tipo di azione deve farlo anche lui. Davide ha intenzione di mantenere ancora vivi i suoi ricordi in quanto non rinnega il passato e se potesse tornare indietro rifarebbe tutto da capo.

Davide Donadei e Chiara Rabbi non torneranno di nuovo insieme, ma resta il bene e il rispetto ad unirli.